LEGO STAR WARS La Saga Skywalker - Une référence à Xenoblade Chronicles dissimulée dans la VA du jeu

Alors que LEGO STAR WARS La Saga Skywalker est sorti depuis le 5 avril, les fans des deux licences s'en donnent à cœur joie pour découvrir les 9 films de la saga sous cette patte humoristique signée LEGO. Si comme l'a mentionné Lotario dans son test dédié vous n'avez pas pensé à téléchargé le pack de voix française, il y a une chance que vous ayez remarqué un petit easter egg dans le jeu. Plus précisément, en parlant au personnage de Disco Director, ce dernier sortira la phrase "Now this is a party! I'm really feeling it".

Si jusque là il n'y a à priori rien à signaler, il faut souligner que ce personnage est doublé en anglais par Adam Howden, qui prête aussi sa voix à Shulk dans Super Smash Bros. et Xenoblade Chronicles : Definitive Edition. Et Shulk a également la réplique "I'm really feeling it!" lors de ses poses de victoire dans Super Smash Bros. Ultimate.

Interrogé par un internaute, le game designer du jeu David Harris a confirmé que cette petite phrase était bien un clin d'œil assumé. Comme le dit si bien l'adage, ce sont les petits détails qui font toute la différence.