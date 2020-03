Xenoblade Chronicles : Definitive Edition : l'amiibo Shulk et le mode Collection de la version New 3DS absents sur Nintendo Switch

Le site officiel japonais dédié à Xenoblade Chronicles : Definitive Edition confirme que les bonus de la version 3D du jeu sortie en 2015 en exclusivité sur New 3DS seront absents de la version Nintendo Switch. Bien que "définitive", cette nouvelle édition ne reprendra donc pas les "commandes améliorées" pour la console aux deux écrans ni le mode Collection de Xenoblade Chronicles 3D qui contre des pièces de jeu (obtenus en jouant ou via StreetPass) permettait d'accumuler des modèles 3D et des musiques du jeu (que l'on pouvait ensuite écouter via le juke box) L'amiibo Shulk qui permettait aussi d'obtenir des jetons n'est par conséquent plus compatible avec le jeu.

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition semble faire l'impasse sur l'édition 3DS et apparaît donc bien comme un remaster de la version Wii (originale) du jeu. Pour autant, le titre aura droit à ses propres nouveautés avec certaines musiques réenregistrées, des graphismes rehaussés, une interface et des menus repensés et puis surtout une nouvelle aventure, un épilogue nommé "Un avenir commun" débloqué d'office pour tous les joueurs... Plus de détails ci-dessous avec la vidéo du mini Direct.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sera disponible dès le 29 mai 2020 sur Nintendo Switch (voir détails ici)

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition : le jeu original Xenoblade Chronicles, qui a marqué les débuts du personnage maintenant célèbre de Shulk, fait son retour sur Nintendo Switch en compagnie d’un épilogue inédit : Xenoblade Chronicles: Un avenir commun. L’édition définitive de ce RPG est plus belle et plus agréable à prendre en main que jamais et voit ses menus et son interface de combat améliorés, ainsi que certaines de ses pistes musicales remastérisées ou bien encore remixées. Immergez-vous pleinement dans la majesté de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition lorsque celui-ci arrivera sur Nintendo Switch le 29 mai. Le coffret collector de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sera également disponible à cette même date et inclura : un recueil d’illustrations de 256 pages, un SteelBook, un disque vinyle à l’effigie de la Monado ainsi qu’un poster. Les joueurs souhaitant jouer dès que possible peuvent dès aujourd’hui précharger le jeu depuis le Nintendo eShop et recevoir l’équivalent de 5 % de la valeur de leur achat en points or.

Source : Nintendo