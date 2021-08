Xenoblade Chronicles - Une comédienne de doublage de la licence sous-entend qu'un nouvel opus est bien sur les rails

Après un Xenoblade 2 pas parfait mais très sympathique, et le remake du premier opus Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, les fans de la licence de J-RPG sont tournés vers Monolith Soft pour savoir quel sera le prochain opus proposé par le studio. Si d'un côté beaucoup réclament le portage de Xenoblade Chronicles X injustement boudé sur Wii U à cause du manque de popularité de cette dernière, d'autres de leur côté attendent plutôt un Xenoblade Chronicles 3.

Lors d'une interview accordée à l'un de ses fans, Jenna Coleman qui prête sa voix à Melia a profité de l'échange pour parler de son arrivée au sein de la licence comme comédienne de doublage, et a fait un petit cafouillage sur l'avenir de la licence, indiquant d'elle-même qu'elle en aurait un peu trop dit...

Son message concernant son rôle de comédienne au sein de la licence :

Je pense que c'était avant Doctor Who, c'était par l'intermédiaire de mon agent de voix-off et je l'ai fait... mon dieu, quand était le premier jeu ? Il y a dix ans ? C'était il y a longtemps de toute façon. Je l'ai fait avant Doctor Who et quand ils ont fait le deuxième, ils m'ont juste demandé de revenir.