Xenoblade Chronicles : Definitive Edition comparatif entre la version Wii et Nintendo Switch

Annoncé en septembre 2019 par Nintendo via un Nintendo Direct, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est l'un des remakes le plus attendu sur Nintendo Switch cette année. Qui dit remake dit refonte graphiques des modèles 3D et des textures du jeu. Des fans se sont alors amusés, via une vidéo disponible ci-dessous, à comparer les versions Wii et Nintendo Switch du jeu afin de constater l'amélioration graphique entre les deux versions. Si vous ne le saviez pas, cette version ultime de Xenoblade Chronicles a été développée sur le moteur précédemment utilisé pour Xenoblade Chronicles 2, d'où sa ressemblance visuelle.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est toujours prévu pour le 29 mai 2020 sur Nintendo Switch.

Source : Youtube