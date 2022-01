Sol Cresta : date de sortie et prix du nouveau shoot'em up de PlatinumGames

C'est officiel, Sol Cresta, le shoot'em up que PlatinumGames avait initialement présenté comme une blague sortira finalement dans exactement un mois, le 22 février prochain . C'est au cours d'un stream spécial (à voir et à revoir ici) qu'Hideki Kamiya le réalisateur du jeu mais aussi papa de Bayonetta ou encore d'Okami, a annoncé la bonne nouvelle. Sur Nintendo Switch, le jeu sera uniquement téléchargeable sur l'eShop au prix de 39,99€ . Il sera en outre aussi disponible en téléchargement sur Steam et PS4. Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous de nouvelles séquences de gameplay du jeu dans le stream spécial. Retrouvez aussi la nouvelle illustration officielle du jeu publiée pour l'occasion. Plus d'infos avec nos news précédentes.

It’s official! The release date for #SOLCRESTA is February 22nd, 2022!



Thanks for watching the stream! We hope you all had a blast as much as we did!



