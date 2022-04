NEO-CLASSIC ARCADE : après Sol Cresta, PlatinumGames annonce neuf nouveaux titres

Souvenez-vous : l'année dernière PlatinumGames nous faisait un drôle de poisson d'avril en annonçant Sol Cresta, un jeu old-school en forme de blague- la blague étant que finalement, ce n'était pas une blague. Depuis d'ailleurs, Sol Cresta est sorti, notamment sur Nintendo Switch. Cette année, pour le 1er avril , rebelotte ou presque. PlatinumGames a diffusé sur le net, un stream curieux nommé Shocking 10 (qui vaut le coup d'œil- voir ci-dessous) dans lequel les développeurs dont Hideki Kamiya, en plein délire, ont annoncé non pas mais neuf nouveaux titres ! Cette fois, le studio n'a même pas pris la peine de nous faire croire à une blague- quoique... A priori, c'est vrai mais avec PatinumGames, on est sûr de rien- surtout vu leur poisson de l'année dernière ! Quoiqu'il en soit, les 9 jeux sont censés rejoindre Sol Cresta dans une collection nommée NEO-CLASSIC ARCADE, réunissant au final 10 jeux perpétuant "l'esprit et le plaisir du jeu classique en utilisant la technologie moderne". En attendant d'autres détails, Platinum a diffusé des images "teaser" des futurs jeux.

Evidemment, on vous en reparle bientôt.

Source : Platinumgames