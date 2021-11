Sol Cresta - Le lancement du 9 décembre impossible à tenir selon Hideki Kamiya de PlatinumGames

Après avoir diffusé tantôt un live stream dédié au jeu Sol Cresta intitulé "Very Sorry Stream", Hideki Kamiya a tenu à développé les propos qu'il a tenu dans le stream, notamment sur la date de sortie de Sol Cresta initialement prévue pour le 9 décembre 2021. Par souci de calendrier, et de par la volonté de peaufiner au maximum le titre, l'équipe de développement a donc pris la décision difficile de repousser le titre à une date indéterminée. En attendant d'en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le stream en question ci-dessous.

La date de sortie de Sol Cresta du 9 décembre... nous avons travaillé dur pour respecter cette date, mais nous sommes vraiment désolés mais cette date de sortie est devenue impossible. Je m'excuse très sincèrement du fond du cœur... Nous sommes très sincèrement désolés de vous faire attendre davantage. ...Nous nous excusons vraiment de retarder le jeu, mais il y a des problèmes de calendrier, des problèmes de qualité sur lesquels nous voulons nous concentrer, nous assurer que tout est correct, et nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie.