Sol Cresta, le Shoot 'em up de Platinum Games vous donne rendez-vous pour un événement "immanquable"

Le Shoot 'em up made in Platinum Games (Bayonetta 3, Astral Chains...etc...) Sol Cresta avait vu sa sortie, initialement prévue pour le 9 décembre dernier , repoussé au dernier moment par son créateur lui-même, le bien connu Hideki Kamiya. Dans son "Very Sorry Stream", le créateur avait affirmé vouloir peaufiner son jeu et ne pas pouvoir tenir ce délai de développement trop court sans que le jeu en pâtisse. Aujourd'hui, l'équipe de Sol Cresta revient vers nous pour nous donner rendez-vous ce 4 janvier à 4 heures du matin (l'horaire n'est clairement pas fait pour nous Européens) afin de nous dévoiler la date de sortie du titre en grande pompe. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site après la diffusion de ce stream spécial.

