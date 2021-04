Sol Cresta : quand Platinum Games transforme un poisson d'avril en un véritable projet

Quand une blague va un peu trop loin ça donne un véritable nouveau projet. L'année dernière, jour pour jour ( 1er avril 2020 ), Platinum Games, les pères de la licence Bayonetta, nous avait "trollé" avec la révélation d'un projet shoot'em up nommé Sol Cresta, malheureusement à l'époque cette annonce fu l'objet d'un petit poisson d'avril. Mais ça c'était avant...

Retournement de situation car en effet le studio vient aujourd'hui de confirmer que le jeu était bien réel depuis le début (ou d'un deuxième poisson d'avril...) et que celui-ci est actuellement en cours de développement. Développé en collaboration avec Hamster Corporation, Sol Cresta serait le digne héritier de Moon Cresta et Terra Cresta. Un nouvel épisode de la saga donc qui aurait la capacité de ressusciter une ancienne licence perdue jusqu'à aujourd'hui.

Pour le moment aucune date de sortie (hormis un 2021 ) ne nous a été communiquée pour le moment cependant le jeu est bel et bien attendu sur PS4, PC et Nintendo Switch. Découvrez sans plus attendre le trailer de Sol Cresta ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de ce coup de communication de la part de Platinum Games ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Platinumgames