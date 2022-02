Sol Cresta : le shmup de Platinum Games obtient une édition physique ultra limitée - Précommande ouverte maintenant sur Nintendo Switch et PS4

La "bonne blague" de Platinum Games, le shoot'em up rétro, Sol Cresta sort ce mois-ci sur PS4 et Nintendo Switch. Si jusqu'à présent le jeu avait été annoncé uniquement en version dématérialisée (au prix de 39,99€ ) on découvre aujourd'hui qu'en réalité, le titre aura bien droit à une sortie physique... Seulement n'espérez pas trouver la boîte du jeu au Carrefour Market du coin (surtout qu'ils ne vendent pas de jeux) puisqu'il s'agit d'une édition limitée publiée par Limited Run et disponible uniquement sur leur site. les précommandes ouvrent aujourd'hui à 16h (heure de paris) et seront définitivement fermées dimanche à minuit. Si vous êtes intéressé(e), deux possibilités s'offrent à vous sur Nintendo Switch ou PS4 :

La version boîte de Sol Cresta standard à 49,99$ (soit plus ou moins 43€)

standard à 49,99$ (soit plus ou moins 43€) L' édition Collector Sol Cresta à 129,99$ (soit plus ou moins 113€) - voir image

L' édition Collector Sol Cresta inclut :

Une copie physique de Sol Cresta pour Switch

La B.O. sur 2 CD de Yuzo Koshiro

Des cartes d'art Sol Cresta

Une broche en émail Sol Cresta

2 Médailles Solaires

Une réplique du navire en métal Sol Cresta

Des persos acryliques

Une réplique d'une mini borne d'arcade de 5,5 pouces de haut avec un écran vidéo qui diffuse une vidéo du jeu !

Pour précommander ou avoir plus d'infos, rendez-vous sur le site de Limited Run

Retrouvez une présentation du jeu et quelques images sur cette page. Plus d'infos avec nos news précédentes. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Sol Cresta sera disponible sur PS4 et Nintendo Switch le 22 février prochain .