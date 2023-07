Pikmin 4 reçoit sa première note et l'addition de Famitsu

Alors que sa sortie n'est plus qu'une formalité, il est temps pour Pikmin 4 de passer à la caisse et de recevoir sa première note... En attendant qu'on lui donne la notre, le nouveau Pikmin vient de recevoir l'addition de Famitsu. En effet, comme à son habitude, le célèbre magazine japonais a publié l'avis de quatre testeurs qui lui ont chacun délivrer une note sur 10. Ainsi Pikmin 4 reçoit les premières notes de 9, 9, 9 et 8 pour un total de 35/40 . Un résultat honorable et même bon, même si pour Famitsu ce n'est pas forcément extraordinaire..

Famitsu ouvrant habituellement le bal des notes, il faudra patienter encore un peu pour découvrir celles des autres médias, et notamment celle de votre site adoré, histoire de voir la tendance avant de se forger son propre avis, manette en main. Notez que dans le même numéro de Famitsu, Master Detective Archives: RAIN CODE a reçu la note de 33/40 (soit l'addition de 8,8,9 et 8 )

Pour rappel, Pikmin 4 sera disponible en le 21 juillet 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch

