Pikmin 4 : découvrez le monde enchanteur du jeu dans une vidéo de présentation en français

La sortie de Pikmin 4 se rapproche et, mine de rien, la hype monte de plus en plus. Les premières previews sont entousiastes (LIRE ICI) à commencer par la nôtre (LIRE LA) et la démo gratuite, qui permet de débuter l'aventure, laisse entrevoir un jeu riche et passionnant... Si vous ne connaissez pas- ou mal, le monde enchanteur de Pikmin, ou que vous avez la mémoire qui flanche, Nintendo vient de publier une vidéo de présentation du jeu qui, en français, liste les principaux mécanismes du jeu. Une vidéo pleine d'humour et de fraîcheur que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

Pour rappel, Pikmin 4 sera disponible en le 21 juillet 2023 sur Nintendo Switch

Lire notre preview de PIKMIN 4 ICI

