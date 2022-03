The DioField Chronicle - Un tout nouveau Tactical-RPG signé Square Enix arrive courant 2022 sur Nintendo Switch

Alors que nous venons à peine de nous remettre de nos émotions avec la sortie de Triangle Strategy sur Nintendo Switch, Square Enix vient de dévoiler à l'occasion du State of Play de Sony un tout nouveau titre du même genre : The DioField Chronicle. Annoncé sur consoles Sony, mais également sur Nintendo Switch, Xbox et PC, le titre s'est laissé approché avec un premier trailer à retrouver ci-dessous.

Attendu dans le courant de l'année 2022, nous vous laissons les premières infos disponibles concernant The DioField Chronicle ci-dessous.

Voici The DioField Chronicle, un tout nouveau jeu de stratégie de Square Enix ! Bienvenue dans le monde de DioField, un nouveau RPG de stratégie qui vous emmènera dans un voyage d'honneur et d'intrigues politiques. Dans cette histoire fraîche et grinçante, vous découvrirez un mélange unique d'influences fantastiques, médiévales et modernes, ainsi qu'un système de combat innovant : La bataille tactique en temps réel. Entouré d'environnements richement détaillés dans des visuels de style diorama, vous devez réfléchir rapidement et agir stratégiquement pour mener votre équipe à la victoire. Ne manquez pas de découvrir la musique composée par Ramin Djawadi et Brandon Campbell sur le site ci-dessous !``

HISTOIRE L'ère mythologique cède la place à une ère de grand chaos... Le monde des hommes est embourbé dans une guerre qui n'en finit pas. Un groupe de mercenaires d'élite se faisant appeler « Renards bleus » s'élève au milieu des flammes et du chaos. On chantera leurs destins et leurs courageux exploits pour les siècles à venir. Mais au bout du compte, le nom des Renards bleus sera-t-il associé à l'espoir, ou à la plus sombre des tragédies ?

PERSONNAGES Waltaquin Redditch L'un des quatre chefs des Renards bleus, et une aristocrate de la grande Maison Redditch. Fille du noble le plus en vue du Suffield, elle a été gâtée toute sa vie, ce qui l'a rendue arrogante et égoïste. Cependant, sa grâce, son intelligence, et sa beauté naturelle sont indéniables. Elle commença à s'intéresser à la magie dès son plus jeune âge, et devint une magicienne hors pair après s'être plongée dans des études exhaustives de la sorcellerie ancestrale. Andrias Rhondarson L'un des quatre chefs des Renards bleus. Il est calme, détaché et ingénieux. Il fut repéré, enfant, par un noble qui vit quelque chose d'extraordinaire en lui. Après avoir fait ses classes, il devint le chambellan et garde du corps du quatrième prétendant au trône, le prince Levantia Shaytham. Il a étudié la stratégie et la tactique et est versé dans la sorcellerie ancestrale transmise de génération en génération sur l'île de Diofield. Il emploie de nombreux agents talentueux et est passé maître dans l'art du subterfuge. Izelair Wigan Membre des Renards bleus et fille unique de Zoruaq Wigan, un célèbre mercenaire d'une adresse légendaire. Elle a hérité de la prouesse martiale de son père et ses talents d'épéiste rapide et agile ont fait sa renommée. Bien qu'elle préfère éviter les effusions de sang dans la mesure du possible, elle cherche activement ses adversaires. Malgré sa nature raisonnable et son grand cœur, elle est souvent obligée d'ignorer les horreurs qui se produisent autour d'elle sur le champ de bataille. William Hende Le chef de le Maison Hende, une maison noble dont l'accession au pouvoir s'est faite en un temps record. Après avoir fait ses études sur le continent, William rentra et mit ses connaissances à profit pour apporter à sa famille fortune et renommée. Il se bâtit une fortune colossale en vendant du jade aux autres nations, et se servit de cet argent pour agrandir son territoire. Il fonda même sa propre compagnie en incorporant des technologies venues du continent, ce qui lui permit de devenir l'une des personnes les plus riches du royaume. Lorsqu'il fut nommé conseiller au Conseil des Lords, il créa son propre ordre de chevalerie, et continue à ce jour d'agrandir son armée personnelle. Lorraine Luckshaw Une administratrice de l'organisation mercenaire des Renards bleus qui fait également office d'intermédiaire avec le gouvernement. Une femme de la Maison Luckshaw, une maison appartenant à la moyenne noblesse. Admirée depuis son enfance pour la vivacité de son esprit, elle était d'autant plus irritée par l'injustice dont étaient victimes les personnes de son sexe. Elle fugua à l'âge de 16 ans, lorsque son père tenta de la forcer à se marier, et s'inscrivit à l'académie fondée par Lord Hende, afin de gravir l'échelle sociale. Une fois diplômée, elle décrocha un poste haut placé au gouvernement et finit par devenir tellement célèbre que son père fut obligé de se réconcilier avec elle pour sauver la face. Iscarion Colchester L'un des quatre chefs des Renards bleus. Fils d'un nobliau, il a suivi la tradition familiale et rejoint un ordre de chevalerie local. Il devint chevalier errant à la suite d'un incident tragique, et arpent désormais seul le royaume. Bien que distant, il n'ignore jamais une personne dans le besoin, ce qui lui vaut le respect de ses subordonnés. C'est un prodige du tir à l'arc, talent qui l'a bien servi en sa qualité de mercenaire. Hezeliah Shaytham Princesse d'Alletain et quatrième fille du roi Regalt. On raconte que sa mère, la troisième reine, Stella, était la compagne la plus aimée du roi. Alors que le roi Regalt était terrassé par la maladie peu de temps après la naissance de Hezeliah, elle se retrouva mêlée aux luttes de pouvoir intestines qui rongeaient le royaume et fut enlevée par le deuxième prince, Victor, et son fidèle allié, Lord Kimble. Depuis lors, elle est emprisonnée dans la tour de Beasel, au fin fond des montagnes. Fredret Lester L'un des quatre chefs des Renards bleus. Andrias et lui se connaissent depuis leur enfance, et son unis par un puissant lien de fraternité né des dangereuses situations dont ils ont triomphé ensemble. Son enfance passée dans un bel environnement naturel explique peut-être son bon cœur et sa naïveté. Admiré pour sa franchise et son honnêteté, il a cependant tendance à transformer ses passions en obsessions. Ses superbes capacités physiques auraient pu faire de lui un excellent soldat d'infanterie, mais il a choisi de tirer parti de ses talents équestres et de galoper sur les champs de bataille librement, à dos de cheval.