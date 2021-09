Triangle Strategy : Square Enix et Nintendo détaillent les changements apportés au jeu suite à la démo

En février dernier, Square Enix a dévoilé son nouveau T-RPG en HD-2D nommé alors Project Triangle Strategy en proposant dans la foulée une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch. A l'occasion du Nintendo Direct diffusé jeudi dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Square Enix en a profité pour nous apprendre que la démo du jeu avait été téléchargée plus d'un million de fois à travers le monde et que l'enquête réalisée auprès des joueurs avait généré près de 25 0 000 réponses . Des réponses qui ont permis aux développeurs d'entendre et de prendre en compte les critiques et les souhaits des joueurs dans le but d'améliorer leur titre désormais simplement intitulé Triangle Strategy.

Temps de chargement raccourcis, options de zoom et de caméra, ajustement des combats et diverses changements et améliorations ont ainsi été apportés au jeu. Pour en avoir le détail retrouvez ci-dessous le résultat de l'enquête sur la démo du jeu publiée sur le site de Nintendo.

Pour rappel, Triangle Strategy est attendu le 4 mars 2022 sur Nintendo Switch.

Résultats de l'enquête sur la démo du jeu En février 2021, une démo de TRIANGLE STRATEGY offrant un aperçu du jeu a été publiée. Les joueuses et joueurs qui l'ont essayée ont aussi été invités à faire part de leurs retours aux développeurs par l'intermédiaire d'une enquête. En septembre 2021, la démo avait été téléchargée environ un million de fois à travers le monde, et les développeurs ont reçu environ 250 000 réponses entre le 22 février et le 21 mars 2021. Merci à toutes celles et ceux qui y ont participé ! L'équipe de développement a pris le temps de lire toutes les réponses et a opéré de multiples modifications sur la version finale de TRIANGLE STRATEGY. Découvrons ce qui a changé ! Message des développeurs « Merci beaucoup pour toutes les réponses qui nous sont parvenues de partout dans le monde ! En tant que développeurs, nous sommes heureux d'avoir reçu des retours positifs et des suggestions de tous les continents. Nous sommes à pied d'œuvre pour apporter à la version finale de TRIANGLE STRATEGY des améliorations basées sur les réponses à l'enquête. Voici ce qui va changer ! » – Yasuaki Arai et Tomoya Asano (Producteurs) Améliorations principales 1) Temps de chargement , Les temps de chargement ont été réduits et sont désormais environ 10 secondes plus courts dans les cas les plus notables.

Notre objectif est de les réduire encore davantage d'ici la sortie du jeu. 2) Événements Dans la démo, il était nécessaire de revenir à la carte du monde après avoir assisté à un événement. Dans la version finale, vous pourrez voir plusieurs événements du scénario à la suite, ce qui réduira le nombre de fois où le joueur doit repasser par la carte du monde.

Une fonction de lecture automatique a été ajoutée lors des événements (en appuyant sur le bouton ZR), tout comme la possibilité de passer l'événement en cours (en appuyant sur le bouton +).

Un historique des conversations ainsi qu'une fonction permettant de revoir les informations d'un événement et les profils des personnages ont été ajoutés.

La vitesse du curseur sur la carte du monde a été augmentée lors du choix des événements. De plus, les icônes représentant les épisodes de personnages et les histoires secondaires ont été mieux différenciés. 3) Difficulté des combats Des niveaux de difficulté « Facile » et « Difficile » ont été ajoutés.

4) Gestion des combats Les commandes de la caméra ont été ajustés : Le degré de zoom et dézoom peut être ajusté librement. La caméra peut pivoter de 90° en inclinant rapidement le stick droit. La sensibilité de rotation de la caméra a été ajustée.

En changeant d'action lorsque le curseur est sur un ennemi à portée d'attaque, vous obtiendrez une estimation des dommages infligés et des taux de précision des unités concernées. , Un mode Simulation a été ajouté. Il permet d'évaluer le résultat des actions envers les ennemis hors de portée.

Des icônes représentant les types d'arme sont à présent affichées pour aider à distinguer le type d'un ennemi et les armes qu'il utilise.

Les lignes d'attaque des boss disposant de coups particulièrement puissants apparaissent maintenant en surbrillance.

L'ordre d'action des ennemis s'affiche si le curseur est placé sur eux. , L'ordre d'action des unités sur la carte est maintenant aussi affiché sur la barre.

L'emplacement de la fenêtre de commande a été modifié pour une meilleure visibilité en combat.

Des options ont été ajoutées pour améliorer la visibilité de l'écran, les effets et les commandes. , Autres changements et améliorations Les commandes de Serenor dans le mode RPG ont été améliorées.

Il est maintenant nécessaire d'appuyer sur A pour entrer ou sortir des maisons (cela éviter de franchir le seuil par erreur).

Les couleurs des cases lors du choix de la destination ont été ajustées.

Une icône indiquant une attaque dans le dos réussie a été ajoutée.

Une fonction permettant de mettre automatiquement le jeu en pause et de créer des données de sauvegarde à chaque tour en combat a été ajoutée.

Des astuces de jeu apparaissent à présent pendant les écrans de chargement.

Un écran indiquant la liste des unités pouvant être déployées ou non a été ajouté pendant la préparation au combat.

Des informations sur les effets du terrain durant les batailles ont été ajoutées.

Une fonction permettant de cacher les informations au bas de l'écran relatives aux boutons a été ajoutée.

Il est maintenant possible de voir où un personnage se rendra avant d'utiliser une capacité impliquant un déplacement.

L'affichage des modifications de statut et de la durée des effets a été amélioré.

Une option permettant de recommencer les batailles a été ajoutée.

L'attribution des boutons a été ajusté. Message des développeurs « Les résultats de cette enquête prouvent que les joueurs ont certaines exigences quant à l'histoire, à la personnalité des protagonistes et aux systèmes de montée en niveau et d'amélioration des personnages dans les jeux de rôle tactiques. Vous n'avez peut-être pas pu pleinement profiter de ces éléments dans cette démo. Cependant, dans la version finale de TRIANGLE STRATEGY, vous suivrez les événements qui ont mené à l'invasion ainsi que les conséquences des décisions spécifiques que vous prendrez. L'histoire dispose d'une multitude d'embranchements et de nombreux personnages uniques feront leur apparition. Nous espérons que vous attendez tout cela avec impatience. Enfin, notre équipe de développement a été très heureuse des retours encourageants des joueurs qui ont manifesté leur intention d'acheter le jeu à travers cette enquête. Nous continuerons à travailler sur le jeu en faisant tout notre possible pour être à la hauteur de vos attentes. Nous apprécions l'intérêt renouvelé que vous portez à TRIANGLE STRATEGY. » – Yasuaki Arai et Tomoya Asano (Producteurs)

TRIANGLE STRATEGY™ Édition limitée du Tacticien sortira le même jour en Europe et inclura divers objets de collection. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cette édition physique limitée.

