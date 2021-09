Square Enix vous donne rendez-vous au TGS pour des nouvelles de Project Triangle Strategy entre autres jeux

Le TGS (Le Tokyo Game Show) approche (il se déroulera du 30 septembre au 3 octobre prochain ) et c'est Square Enix qui aujourd'hui vient nous présenter son line-up et le déroulé de ses annonces. Au menu quelques jeux attendus sur Nintendo Switch sont prévus durant ces festivités, Project Triangle Strategy donnera de ses nouvelles, tout comme Dragon Quest X Online prévu lui aussi sur Nintendo Switch. Nous aurons aussi une collection Final Fantasy Legend à nous mettre sous la dent et évidemment des nouvelles de Marvel's Guardians of the Galaxy lui aussi prévu sur la console hybride, mais seulement en version cloud.

Le planning complet peut être vu ici (ou en fin d'article) et devrait clarifier certains horaires, même si tout n'est pas complètement daté. Qu'attendez-vous de Square Enix au TGS ? Project Triangle Strategy vous a-t-il tapé dans l'oeil ? Retrouvez ci-dessous le line-up complet.

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend (Switch, PC [Steam], iOS, Android)

Deep Insanity: Asylum (PC [Steam], iOS, Android)

Dragon Quest X Offline (TBA)

Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC, Wii U, 3DS)

Final Fantasy: Brave Exvius (PC, iOS, Android)

Final Fantasy VII: The First Soldier (iOS, Android)

Final Fantasy XIV (PS5, PS4, PC, Mac)

Forspoken (PS5, PC)

Imperial SaGa Eclipse (PC, Smartphone)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Project Triangle Strategy (Switch)

Romancing SaGa Re;Universe (iOS, Android)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android)

Source : Jp