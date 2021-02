Project Triangle Strategy - Le nouveau jeu de rôle tactique en HD-2D dévoilé par Square Enix avec une démo disponible sur l'eShop

Sans doute l'un des titres les plus intéressants de ce Nintendo Direct du 17 février 2021, Square Enix vient de dévoiler le tout nouveau projet issu de son projet HD-2D initié avec Octopath Traveler, à savoir Project Triangle Strategy. Reprenant le moteur graphique instauré avec Octopath Traveler, Project Triangle Strategy se présente comme un jeu de rôle tactique vous faisant prendre part à une guerre pour l'appropriation des ressources que sont le sel et le fer. Si les mécaniques de gameplay ne semblent pas bien différentes que ce que peut offrir les Romancing SaGa et autres Final Fantasy Tactics, Project Triangle Strategy semble tirer son épingle du jeu avec sa mécanique de choix moraux influençant plus ou moins le déroulement de l'histoire.

Disponible que dans le courant de l'année 2022, une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch afin de nous faire un premier avis du titre. Et comme souvent maintenant pour les jeux signés Square Enix, une enquête de satisfaction sera proposée un peu plus tard aux joueurs.