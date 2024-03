Octopath Traveler n'est toujours achetable sur l'eShop mais Square Enix travaille dessus

Exclusivité Nintendo Switch pendant quelque temps après sa sortie le 13 juin 2018 , le premier Octopath Traveler n'est actuellement pas achetable sur l'eShop de la console hybride. Ce qui pourrait être un banal changement d'éditeur pour faire sauter l'édition du titre par Nintendo pour passer ce pan de la commercialisation du jeu à Square Enix (et éventuellement ressortir sous une nouvelle édition) prend un peu plus de temps que prévu et cela fait désormais quelques jours qu'Octopath Traveler n'est plus accessible sur l'eShop et qu'il faudra, si vous désirez vous le procurer, tenter d'acheter la version physique du jeu à des sommes mirobolantes. Cependant, Square Enix travaille activement sur la chose et tout devrait rentrer dans l'ordre au plus vite.

The Nintendo Switch eShop version of Octopath Traveler is temporarily unable to purchase.



We are working on this and will update when the game is available to purchase again. pic.twitter.com/YqK8EYsylw