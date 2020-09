Octopath Traveler : Champions of the Continent officiellement daté au Japon

Après le succès de Octopath Traveler à travers le monde (plus de 2 millions de copies vendues), les fans sont en droit de se demander qu'en est-il de la suite des événements ? En attendant un hypothétique Octopath Traveler 2, Square Enix vient d'annoncer officiellement la sortie de Octopath Traveler : Champions of the Continent, un jeu mobile free-to-play prévu sur IOS et Android le 28 octobre au Japon .

S'agissant d'un prequel du premier opus initialement sorti en 2018 sur Nintendo Switch, dans Octopath Traveler : Champions of the Continent nous y contrôlons à nouveau 8 champions dont le but sera de vaincre les hauts dirigeants du continent d'Osterra.. Pour le moment Square Enix ne s'est pas exprimé à propos d'une sortie en Occident traduite. Evidemment, seul l'avenir nous le dira et les fans de la série devront être encore un peu plus patients. Affaire à suivre…

Si cela vous intéresse retrouvez ci-dessous un nouveau trailer du jeu diffusé lors de cette annonce.

