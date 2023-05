The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom - Un magnifique Press Kit à retrouver en images

Cela ne vous aura peut-être pas échappé, mais c'est la semaine prochaine que sort The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sur Nintendo Switch. Alors que comme beaucoup d'entre-vous nous attendons impatiemment de mettre la main sur notre exemplaire du jeu, Nintendo France nous a fait une petite surprise dans notre boîte aux lettres : un magnifique Kit Presse. Vous trouverez en images le contenu de ce gros cartons, et un listing des différents goodies :

Un sweat à capuche Taille L

Un carnet de notes

Une grosse pièce commémorative avec son socle

Un shikishi numéroté

Un sac de voyage

Un flyer publicitaire

Le tout dans une grosse boîte estampillée Tears of The Kingdom