Nintendo Switch OLED : premier unboxing mondial montrant l'écran et des images de gameplay

La Nintendo Switch (modèle OLED) arrive dans deux semaines mais certains petits chanceux l'ont déjà et se font un malin plaisir de nous le faire savoir. Ainsi on découvre la première vidéo d'unboxing (ou de déballage en bon français) qui nous permet de mieux apprécier la console qui pour l'instant ne s'est montrée qu'à travers des images promotionnelles. pour cette première mondiale, c'est la chaîne Youtube japonaise HikakinTV qui s'y colle. L'occasion de voir pas mal de petits détails, parfois passés inaperçus mais aussi de voir différents jeux tourner en mode portable... On vous laisse apprécier- ou pas, cette vidéo ci-dessous.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue le 8 octobre prochain, le même jour que Metroid Dread. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale et notre preview complète.