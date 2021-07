Nintendo augmente ses marges avec la Nintendo Switch OLED qui ne coûterait à fabriquer que 10$ de plus que le modèle standard

La Nintendo Switch OLED va venir agrandir la famille de Nintendo Switch dès la rentrée prochaine. Pour rappel, il s'agit principalement d'une Switch qui améliore le jeu portable et surtout sur Table avec un écran OLED plus grand et plus beau, un nouveau support ajustable et un stockage interne de 64 Go (voir détails ICI) Son prix généralement constaté est de 349€ (et 349$ aux Etats-Unis) soit 50€ de plus que le modèle standard; un modèle dont le prix n'a quasiment pas bougé en quatre ans puisqu'il reste stabilisé à 299€. Pourtant, d'après Bloomberg, le nouveau modèle ne coûterait en réalité à Nintendo que 10$ / 10€ de plus à fabriquer que le modèle de base. Citant plusieurs sources, Bloomberg estime en effet que l'écran OLED ne coûterait par unité que 3 à 5$ supplémentaires alors que l''augmentation du stockage interne à 64 Go reviendrait à 3,50 $ auxquels il faudrait ajouter quelques dollars pour les autres nouveautés comme le support ajustable et le port Ethernet.

Ainsi, si les prix sont exacts, cela signifierait que Nintendo serait finalement prêt à augmenter ses marges bénéficiaires. Un pari audacieux qui serait basé principalement sur le constat que la Nintendo Switch standard continue de cartonner plus de quatre ans après sa sortie et que Nintendo n'a donc aucune raison de baisser son prix actuellement. La question est de savoir si à 350€ la Nintendo Switch (modèle OLED) rencontrera le succès.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue le 8 octobre prochain. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale.

Source : Bloomberg