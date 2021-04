Nintendo Switch Pro : Shuntaro Furukawa s'exprime sur l'éventualité d'un nouveau modèle de Nintendo Switch

Dans une interview de Shuntaro Furukawa publiée par le site japonais Nikkei (et traduite par Nintendo Everything) le président de Nintendo a été questionné sur l'éventualité d'un nouveau modèle de Nintendo Switch. Comme vous le savez sûrement si vous êtes fan et que vous venez régulièrement sur ce site, des rumeurs persistantes annoncent un nouveau modèle de Nintendo Switch pour cette année. New, Super, Mega, XL, Pro, 4K... Tout est possible à ce stade. Et si Shuntaro Furukawa n'a évidemment rien confirmé, il a tout de même rappelé que Nintendo réfléchissait "constamment à des idées de nouvelles consoles." Le problème c'est que de nombreuses idées "n'étaient tout simplement pas réalisables en raison du coût ou des limites de la technologie". Cela n'empêchait cependant la firme de consacrer "beaucoup de ressources au développement de la technologie au cas où l’une de ces idées deviendrait réalisable à l’avenir".

Alors est-ce une manière de dire que ce que Nintendo voulait faire hier avec la Switch, la société va pouvoir le faire demain avec un "super modèle" ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.