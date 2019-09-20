Nintendo Switch
Nintendo Switch 1 : plus de 154 millions d'exemplaires écoulés dans le monde
Par rifraff - Il y a 30 minutes
Nintendo vient de mettre à jour ses chiffres de ventes de la Nintendo SWITCH comprenant la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED. Au 30 septembre 2025, les consoles de la famille switch se sont écoulées à 154,01 millions d'exemplaires dans le monde. Encore un petit effort, le record de la PS2 est à portée de manette...
