Nintendo Switch

Nintendo Switch 1 : plus de 154 millions d'exemplaires écoulés dans le monde

Par rifraff - Il y a 30 minutes

Nintendo vient de mettre à jour ses chiffres de ventes de la Nintendo SWITCH comprenant la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED. Au 30 septembre 2025, les consoles de la famille switch se sont écoulées à 154,01 millions d'exemplaires dans le monde. Encore un petit effort, le record de la PS2 est à portée de manette...

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent. Tout savoir sur la console grâce à notre test complet de la NINTENDO SWITCH 2

,

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

,

Voir aussi :

Nintendo Switch Lite
Nintendo

  • 20 septembre 2019
  • 20 septembre 2019
  • 20 septembre 2019
Nintendo Switch (standard)
Nintendo
Nintendo

  • 03 mars 2017
  • 03 mars 2017
  • 03 mars 2017
Nintendo Switch - Modèle OLED
Nintendo

  • 08 octobre 2021
  • 08 octobre 2021
  • 08 octobre 2021
Business

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue

Sur le même sujet

7
Image news
[Rumeur] Nintendo ne fabriquerait plus le dock de la Nintendo Swi...
0
Image news
Bilan Financier de Nintendo : les chiffres du premier semestre 20...
23
Image news
La Nintendo Switch s'est écoulée à près de 141,32 millions d'exem...