Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 : plus de 10 millions écoulés dans le monde
Par rifraff - Il y a 35 minutes
Nintendo vient de mettre à jour ses chiffres de ventes de la Nintendo SWITCH 2. Au 30 septembre 2025, la nouvelle console de Nintendo s'est écoulée à 10,36 millions d'exemplaires dans le monde. Un chiffre impressionnant surtout comparé à celui de la Wii U qui plafonne, à ce jour, à 13,56 millions d'unités...
Il reste cependant encore du chemin pour atteindre les 25 millions d'exemplaires d'ici mars 2026...
Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent. Tout savoir sur la console grâce à notre test complet de la NINTENDO SWITCH 2
,
NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces
,
Voir aussi :
- Nintendo Switch 2 : déjà plus de 2 millions d'exemplaires vendus au Japon
- Nintendo Switch : plus de 154 millions
Source : Nintendo