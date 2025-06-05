Nintendo Switch 2 : plus de 10 millions écoulés dans le monde

Nintendo vient de mettre à jour ses chiffres de ventes de la Nintendo SWITCH 2. Au 30 septembre 2025 , la nouvelle console de Nintendo s'est écoulée à 10,36 millions d'exemplaires dans le monde. Un chiffre impressionnant surtout comparé à celui de la Wii U qui plafonne, à ce jour, à 13,56 millions d'unités ...

Il reste cependant encore du chemin pour atteindre les 25 millions d'exemplaires d'ici mars 2026...

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Tout savoir sur la console grâce à notre test complet de la NINTENDO SWITCH 2

,

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

,

Voir aussi :

Source : Nintendo