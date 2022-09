Tencent, le géant chinois des jeux vidéo investit en masse dans Ubisoft

Dans un communiqué, Ubisoft a annoncé que le groupe chinois Tencent (spécialisé dans les services internet et mobiles) avait investit 300 millions d'euros et, ainsi, acquis "une participation économique de 49,9 % avec 5 % des droits de vote dans Guillemot Brothers", la société du PDG et fondateur d'Ubisoft, Yves Guillemot, principal actionnaire d'Ubisoft. Il s'agit d'un investissement conséquent mais malgré tout minoritaire laissant la famille Guillemot au commandes de la célèbre entreprise contrairement à ce que certaines rumeurs prétendaient il y a quelques semaines ... Pour Tencent, c'est la continuité d'une logique d'expansion et de rachat dans le domaine des jeux vidéo lui permettant de consolider sa position de "numéro un mondial du jeu vidéo." Pour Ubisoft, cela l'aidera probablement à s'implanter un peu plus sur le marché chinois, notamment avec le lancement en Chine de jeux PC et de nombreux titres mobiles. C'est aussi une façon de se protéger d'une éventuelle OPA alors que le marché des jeux vidéo est en pleine mutation avec des rachats et des fusions spectaculaires à la pelle.

Source : Lefigaro