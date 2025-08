Nintendo Direct : Partner Showcase : toutes les annonces et tout ce qu'il faut retenir

Les jours de Nintendo Direct sont toujours des jours de fête- en tout cas, jusqu'à leur diffusion. Après, la hype peut passablement retomber et les sourires se transformer en grimaces. Mais ne jouons pas les oiseaux de mauvaise augure.

Cette fois, c'est sûr, on va la danser, la cucaracha !

Retrouvez sur cette page, toutes les annonces du NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du jour (à voir et revoir ICI) au fur et à mesure de leur révélation. Pour être complet, des liens vers nos news dédiées seront ajoutés dans la journée ainsi que le communiqué de presse de Nintendo.

Toutes les annonces du NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 31 juillet 2025 :

Jeux Nintendo SWITCH 2

Et ça commence fort avec Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection en 2026 sur Nintendo SWITCH 2 - Voir tous les détails ICI

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection : embarquez pour une nouvelle aventure dans la peau d'un Rider vivant en harmonie avec les monstres dans le troisième opus de la série de RPG au tour par tour qui se déroule dans le monde de Monster Hunter. Au cœur d'une catastrophe environnementale, un monstre éclot de son œuf, porteur d'un symbole de malheur qui pousse deux royaumes voisins à la guerre. Les héritiers de ces deux royaumes s'aventurent en terre interdite à la recherche de la vérité. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2.

PERSONA 3 Reload - Sortie le 23 octobre 2025 - Voir tous les détails ICI

Persona 3 Reload : entrez dans l'Heure sombre, où la barrière entre l'ordinaire et le surnaturel s'estompe dans Persona 3 Reload. Découvrez la réinterprétation de ce RPG qui a défini un genre, où vous vous immiscez dans la peau d'un nouvel élève poussé vers un destin inattendu quand il découvre l'existence d'une heure « cachée » entre un jour et le suivant. En journée, passez du temps avec des personnages inoubliables pour nouer des liens avec eux. La nuit, éveillez un pouvoir incroyable et percez les mystères de l'Heure sombre. Combattez avec vos amis et laissez votre empreinte dans leur mémoire dans Persona 3 Reload, qui fera son arrivée le 23 octobre sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau se dévoile avec un nouveau trailer - Sortie cet hiver - Voir tous les détails ICI

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : découvrez l'histoire canonique et inédite de la Guerre du Sceau, qui a eu lieu dans le lointain passé d'Hyrule et qui a conduit aux événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Réunissant des personnages tels que la princesse Zelda, le roi Rauru et bien d'autres encore qui combattent tous pour l'avenir d'Hyrule, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2.

EA SPORTS FC 2 Madden NFL 26 - Sortie le 14 août 2025

EA SPORTS™ Madden NFL 26 : la légendaire série Madden NFL arrive sur Nintendo Switch 2. Plongez dans un gameplay aussi explosif que réaliste, s'appuyant sur des années de données de la NFL, avec de nouvelles caractéristiques de joueurs, des styles de jeu réalistes, et des réactions adaptatives qui correspondent aux tendances et stratégies des quarterbacks et des entraîneurs de la NFL sur le terrain. Retrouvez le QB DNA, de la météo réaliste et bien plus encore. Vous pouvez précommander l’Édition Deluxe avant le 7 août pour sept jours d'accès anticipé avant la sortie du jeu le 14 août sur Nintendo Switch 2.

APEX LEGENDS débarque rn free-to-play le 5 août 2025

Apex Legends : le hero shooter free-to-play*1 arrive sur Nintendo Switch 2. Maîtrisez une équipe de Légendes en croissance constante, constituez votre escouade et participez à des Battle Royale à 60 ainsi qu'à des modes à durée limitée et des prises de pouvoir. Explorez les cartes riches et détaillées situées sur diverses planètes des Terres Sauvages et prouvez que votre escouade a l'étoffe d'une Légende. À compter d'aujourd’hui, si vous vous connectez depuis une Nintendo Switch, vous pouvez obtenir le skin légendaire exclusif P.A.T.H. pour Pathfinder, disponible jusqu'au 16 septembre. Apex Legends™ fera son arrivée le 5 août sur Nintendo Switch 2.

Chillin' by the Fire - Allumez le feu (de camps) sur sa NS2 - Disponible dès maintenant

Chillin' by the Fire : rejoignez le plus ancien réseau social de l'humanité. Dans ce jeu de simulation, développez et maintenez des feux de camps dans différents cadres relaxants tels qu'une plage, une forêt ou encore une montagne enneigée. Affrontez différentes conditions météorologiques et développez votre feu jusqu'au niveau 10 pour progresser. Rassemblez-vous à quatre autour du feu, en ligne*2 ou via GameShare*3, et si une caméra USB-C compatible (vendue séparément) est connectée à la console, vous pouvez apparaître en jeu avec CameraPlay*4. Dans un monde en perpétuelle ébullition, retrouvez le plaisir simple de vous asseoir ensemble et d'admirer un feu de camp grandir. Chillin' by the Fire fera son arrivée sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch 2 dans la journée.

HELA - Une petite souris en vadrouille - Sortie en 2026

Hela : découvrez un monde conçu à la main et inspiré du folklore scandinave à travers les yeux d'une petite, mais courageuse souris. Explorez des forêts magiques et des lacs tranquilles, résolvez des énigmes, et œuvrez pour le bien dans une contrée où les contes réconfortants et la beauté de la nature s'entremêlent. Jouez en solo ou faites équipe sans interrompre votre partie, aussi bien en coop en ligne*2 qu'en écran scindé*5, et découvrez ensemble une aventure non linéaire en monde ouvert dans Hela, qui fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2.

Star Wars OUTLAWS se dévoile dans sa version NS2 - Sortie le 4 septembre 2025 - Voir tous les détails ICI

Star Wars Outlaws : découvrez l'aventure galactique ultime dans le tout premier jeu Star Wars en monde ouvert, Star Wars Outlaws. Prenant place entre les événements des films L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, le jeu propose d'incarner la hors-la-loi Kay Vess, qui, accompagnée de son complice Nix, lutte pour sa liberté et pour trouver le moyen de débuter une nouvelle vie. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, naviguez entre les syndicats criminels et explorez de lointaines planètes grâce à votre maîtrise du blaster, vos talents de voleuse et votre don pour la manipulation. Profitez de commandes tactiles intuitives, d'une visée assistée au gyroscope ainsi que de commandes immersives avec détection des mouvements lorsque l'aventure épique Star Wars Outlaws fera son arrivée le 4 septembre sur Nintendo Switch 2. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Cronos: The New Dawn - le jeu de la Bloober Team débarque le 5 septembre 2025 - Voir tous les détails ICI

Cronos: The New Dawn : le studio derrière le remake de SILENT HILL 2 présente un jeu d'horreur et de survie à la troisième personne où le temps est à la fois votre arme la plus mortelle... et peut-être aussi votre pire ennemi. Survivez à deux époques distinctes : un futur brutal, et la Pologne des années 1980. Empêchez des créatures cauchemardesques de fusionner et se transformer en abominations inarrêtables, et survivez en manipulant le temps dans Cronos: The New Dawn, qui fera son arrivée le 5 septembre sur Nintendo Switch 2.

Yakuza KIWAMI 2 - Sortie le 13 novembre 2025 - Voir tous les détails ICI

Yakuza Kiwami 2 / Yakuza Kiwami : replongez dans l'univers de la pègre japonaise avec le beat'em up d'action-aventure classique Yakuza Kiwami 2 sur Nintendo Switch 2. Prenant place dans le quartier fictif de Kamurocho, ce drame poignant vous poussera à maîtriser des techniques de combat uniques au fil d'un périple où l'amour, l'humanité, la trahison et les combats explosifs ont chacun leur place.



Yakuza Kiwami, originellement sorti sur Nintendo Switch, sera également disponible sur Nintendo Switch 2 avec entre autres des graphismes améliorés et une meilleure fréquence d'images. Les deux titres seront disponibles le 13 novembre sur Nintendo Switch 2, et celles et ceux qui disposent déjà de Yakuza Kiwami sur Nintendo Switch peuvent bénéficier d'une réduction*6 sur sa mise à niveau pour Nintendo Switch 2.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Disponible dès aujourd'hui- Voir tous les détails ICI

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition, un RPG non linéaire qui vous plonge au cœur d'un combat millénaire et où les décisions que vous prenez ont un impact considérable sur votre parcours, et qui sera disponible sur Nintendo Switch 2 dans la journée.

Borderlands 4 - Sortie le 3 octobre 2025 - Voir tous les détails ICI

- Sortie - Voir tous les détails Square Enix présente sa nouvelle production 2D-HD - The Adventures of ELLIOT - The Millenium Tales - Le début du jeu en démo disponible dès maintenant pour recueillir les retours des joueurs.- Voir tous les détails ICI

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales : un tout nouveau RPG d'action par les créateurs d'OCTOPATH TRAVELER™ et de BRAVELY DEFAULT. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales™ mêle de somptueux graphismes en HD-2D et un palpitant gameplay d'action-aventure pour créer un périple en vue du dessus qui vous fera traverser non seulement le continent, mais aussi le temps. Révélez de nouveaux chemins en explorant ce continent sauvage et dévoilez les mystères de son passé. Plongez dans des combats au cours desquels vous bénéficierez du soutien stratégique d'une fée. Le jeu fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2, et une démo exclusive fera son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop.

Jeux Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2 :

DRAGON BALL : Sparling! ZERO - Sortie le 14 novembre 2025 - Voir tous les détails ICI

DRAGON BALL: Sparking! ZERO : affrontez vos adversaires dans un rythme effréné, en vous déplaçant à 360 degrés, et avec des équipes pouvant réunir jusqu'à cinq personnages de la saga Dragon Ball. Avec le plus gros catalogue de personnages jouables de l'histoire de la série, comprenant plus de 180 guerriers, revivez des moments iconiques et faites pleuvoir les coups de poing, de pied, les projections et les attaques longue portée... tout en chargeant votre ki pour entrer en mode Sparking! et déchaîner des techniques spectaculaires. Créez vos scénarios de rêve dans le mode Combat personnalisé et affrontez vos proches*2 dans divers modes compétitifs lorsque DRAGON BALL: Sparking! ZERO fera son arrivée le 14 novembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Plants VS. Zombies : REPLANTED - Sortie le 23 octobre 2025

Plants vs. Zombies: Replanted : le classique Plants vs. Zombies revient en HD. Découvrez le jeu de stratégie par lequel tout a commencé avec Plants vs. Zombies: Replanted, maintenant remastérisé avec des graphismes HD et de nombreux secrets inédits à découvrir. Découvrez des niveaux inédits, des rebondissements inattendus ainsi que toute la richesse des 15 années d'histoire de la franchise, et revivez les jours de gloire des Pisto-pois. De plus, il est possible de précommander le jeu pour recevoir un skin Pisto-pois rétro. Défendez votre jardin lorsque Plants vs. Zombies: Replanted fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 23 octobre. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

EA SPORTS FC 26 - Sortie le 26 septembre 2025

​EA SPORTS FC 26 : le club vous appartient dans EA SPORTS FC 26. Jouez à votre manière avec un gameplay repensé et nourri par les retours de la communauté. De plus, EA SPORTS FC 26 intègre des Défis Manager Live qui apportent divers scénarios réels inédits, ainsi que les archétypes inspirés par les stars du jeu. EA SPORTS FC 26 fera son arrivée le 26 septembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Vous pouvez précommander le titre dès maintenant depuis le Nintendo eShop.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC fait son retour dans un remake intégral - Sortie le 26 septembre 2025 - Voir tous les détails ICI

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC : l'aventure classique en 3D PAC-MAN WORLD 2 a été revue de A à Z. Des Fantômes se sont introduits dans le Pac-Village et ont volé les fruits dorés, libérant sans le vouloir le puissant roi fantôme, Spooky ! PAC-MAN doit traverser tout Pac-Land pour récupérer les fruits dorés et arrêter l'affreux Spooky ! PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC fera son arrivée le 26 septembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

FINAL FANTAST TACTICS - The Ivalice Chroncicles - Désormais entièrement doublé en anglais - Sortie le 30 septembre 2025 - Voir tous les détails ICI

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition : replongez dans le récit d'ambition, de trahison et d'honneur de ce RPG emblématique qui a défini une génération. Dans cette version agrémentée d'un doublage intégral (japonais/anglais), de graphismes améliorés, et de multiples améliorations de gameplay, menez votre groupe dans des combats au tour par tour,dans des zones en 3D isométrique aux dénivelés variés. La maîtrise du positionnement de chaque unité et de l'ordre des actions est cruciale pour remporter la victoire. FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition sur Nintendo Switch 2 fera son arrivée le 30 septembre, et une version Nintendo Switch sera également disponible à cette même date. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Goodnight Universe - Sortie le 11 novembre

Goodnight Universe, une aventure émouvante où vous incarnez un bébé de 6 mois qui développe de mystérieux pouvoirs psychiques, et qui fera son arrivée le 11 novembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

SHINOBI: Art of Vengeance - Sortie le 29 août - Demo disponible- Voir tous les détails ICI

SHINOBI: Art of Vengeance, qui signe le retour du légendaire maître des arts ninja dans un tout nouveau jeu de plateformes d'action en 2D avec un style unique dessiné à la main. Le jeu fera son arrivée le 29 août sur Nintendo Switch et une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

Square Enix dégaine OCTOPATH TRAVELER 0 - Sortie le 4 décembre 2025 - Voir tous les détails ICI

OCTOPATH TRAVELER™ 0 : débutez de zéro dans une quête personnelle de rétribution et de renouveau. Dans cette préquelle du premier jeu OCTOPATH TRAVELER™, partez à l'aventure pour faire face à de puissantes menaces dans des combats rapides au tour par tour. Pour la première fois dans la série, vous pouvez adopter le point de vue de votre propre protagoniste et rebâtir votre foyer. Avec plus de 30 personnages à recruter, un scénario captivant, de toutes nouvelles fonctionnalités et le retour d'éléments centraux tels que les emblématiques graphismes en HD-2D, ainsi que le système de faille et d'exaltation, embarquez pour une aventure de votre propre création dans OCTOPATH TRAVELER ™ 0 qui fera son arrivée le 4 décembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Jeux Nintendo Switch :

Un nouveau Katamary Damacy ! One upon A KATAMARI - Sortie le 24 octobre 2025 - Voir tous les détails ICI

Once Upon A KATAMARI : le Roi de tout le Cosmos et sa famille ont accidentellement réduit en miettes la Terre, la Lune et tout un tas d'autres planètes. Roulez votre katamari à travers le Jurassique, l'ère glaciaire, le Japon de l'ère impériale et tout un tas d'autres époques afin de redonner à la voûte céleste tout son éclat. Avec de tout nouveaux niveaux, une nouvelle bande-son, un nouveau mode multijoueur*2 à quatre qui permet d'affronter des rivaux du monde entier en ligne, ou des adversaires IA hors-ligne, l'extravagante série Katamari Damacy fait son retour dans Once Upon A KATAMARI, qui fera son arrivée le 24 octobre sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Just Dance 2026 Edition - Sortie le 14 octobre 2025

Just Dance 2026 Edition : rassemblez vos proches et transformez votre salon en dancefloor dans Just Dance® 2026 Edition. Avec 40 nouveaux titres, allant des hits aux classiques intemporels tels que « APT. » de ROSÉ & Bruno Mars, « Houdini » de Dua Lipa, « Counting Stars » de OneRepublic ou encore « “Hung Up » de Madonna, il y en a pour tous les goûts. Animez vos sessions de danse avec le nouveau mode Party et pimentez les choses avec des rebondissements inattendus. Dansez en solo, bougez avec le mode entraînement, ou encore dansez à six en multijoueur local. Just Dance® 2026 Edition fera son arrivée le 14 octobre sur Nintendo Switch.

NBA BOUNCE - Sortie le 26 septembre

NBA BOUNCE, où vous pouvez entrer sur le terrain pour des matchs de mascottes à 3 contre 3 ainsi que des modes amusants. Passez de débutant à pro dans ce jeu de basketball de style arcade, qui sera disponible à partir du 26 septembre sur Nintendo Switch.

Hello Kitty Island Adventure - Weatfloor Wonderland - Sortie cet automne

Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland*7, où vous rejoignez un personnage Sanrio bien-aimé, Cogimyun, pour explorer le fantaisiste Wheatflour Wonderland afin de fabriquer de puissantes baguettes, progresser dans l'histoire, et vous transformer en la version la plus magique de vous-même dans ce DLC pour Hello Kitty Island Adventure qui fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch.

Notes du communiqué de presse :

*1 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Ce jeu est téléchargeable gratuitement et propose des achats optionnels intégrés.

*2 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant.

*3 Un jeu ne peut être partagé via GameShare qu'à partir d'une Nintendo Switch 2. Les personnes qui reçoivent un jeu via GameShare ne peuvent y jouer que tant que la session GameChat est active. Le jeu reçu n'est plus jouable après la fin de la session de chat.

*4 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur. Pour utiliser certaines fonctionnalités ainsi que le chat vidéo, une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément) est nécessaire. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique. Une connexion Internet et un abonnement au service payant Nintendo Switch Online sont nécessaires. Pour utiliser GameChat, l'enregistrement d'un numéro de téléphone portable est requis. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Nintendo.

*5 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*6 Un exemplaire du jeu complet (vendu séparément) est nécessaire pour utiliser le contenu associé.

*7 Un exemplaire de Hello Kitty Island Adventure sur Nintendo Switch est nécessaire pour accéder au contenu téléchargeable associé.

Et c'est tout ! Pour Hollow Knight : Silksong, faudra repasser ! Mais, bon, on commence à en avoir l'habitude !

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaires

Et toujours :Tout savoir sur la Nintendo SWITCH 2 grâce à notre test complet

