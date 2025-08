NBA Bounce dévoile son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

C'est à l'occasion du dernier Nintendo Direct que Outright Games, le développeur Unfinished Pixel et Maximum Entertainment France ont révélé la nouvelle bande-annonce de gameplay de NBA Bounce. Attendu pour le 26 septembre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents en éditions physique et dématérialisée, nous vous laissons visionner le trailer en question ci-dessous.

La bande-annonce de NBA BOUNCE offre un premier aperçu du gameplay de ce jeu de basket-ball, mettant en avant des matchs pleins d'énergie, des options de personnalisation créatives et un mode multijoueur chaotique et amusant. La bande-annonce présente quatre modes de jeu distincts : Match rapide pour des parties 3 contre 3 au rythme effréné où vous pouvez jouer avec jusqu'à 4 joueurs ; Saison, où les joueurs mènent une équipe tout au long d'une saison NBA complète jusqu'à la finale ; Tournoi, qui permet à 1 à 4 joueurs locaux de créer des tableaux personnalisés avec leurs équipes préférées ; et le mode Fête, qui apporte un chaos inattendu et déjanté. Le mode Fête est l'une des fonctionnalités phares du jeu, dans lequel chaque quart-temps introduit l'un des neuf modificateurs de règles imprévisibles. De l'Electroball, qui électrocute les joueurs qui gardent le ballon trop longtemps, au Ball Pop!, où le ballon éclate en confettis, chaque match offre un nouveau défi. D'autres modificateurs tels que Gold Rush, Live Ball et Folding Rim ajoutent encore plus de rebondissements, ce qui est parfait pour les parties multijoueurs locales compétitives entre amis ou en famille. La personnalisation est au cœur de la bande-annonce. Les joueurs peuvent créer un basketteur à leur image ou laisser libre cours à leur imagination avec des designs créatifs et farfelus. Les joueurs peuvent également entrer sur le terrain sous les traits des mascottes NBA d'équipes emblématiques telles que les Chicago Bulls, les Denver Nuggets, les Dallas Mavericks, les Houston Rockets, les Miami Heat et les Milwaukee Bucks.