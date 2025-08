Persona 3 Reload - L'heure sombre arrive également sur Nintendo Switch 2

Après une sortie sur supports concurrents l'année dernière sur supports concurrents, SEGA vient d'annoncer l'arriver de Persona 3 Reload sur Nintendo Switch 2. L'occasion pour les joueurs de découvrir cet opus où l'heure sombre, une heure mystérieuse accessible que par quelques élus, vous emmènera à la conquête de Tartare grâce à vos pouvoirs et vos invocations. Attendu pour le 23 octobre 2025 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Immiscez-vous dans la peau d'un nouvel élève poussé vers un destin inattendu quand il découvre l'existence d'une heure « cachée » entre un jour et le suivant... Éveillez un pouvoir incroyable et percez les mystères de l'Heure sombre. Combattez avec vos amis et laissez à tout jamais votre empreinte dans leur mémoire.

Persona 3 Reload est une réinterprétation captivante de ce RPG emblématique, remise au goût du jour.

Caractéristiques :