Hela enchantera les joueurs en 2026 sur Nintendo Switch 2

Petit ovni du dernier Nintendo Direct Partner Showcase, Knights Peak et Windup Games ont eu l'occasion de présenter leur dernier titre à venir sur Nintendo Switch 2 : Hela. Se présentant comme une aventure ancrée dans le folklore scandinave, le titre sera disponible sur la nouvelle console de Nintendo et sur supports concurrents dans le courant de l'année 2026. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Hela est un jeu d'aventure à la troisième personne qui se déroule dans la magnifique nature du nord de la Scandinavie et raconte l'histoire envoûtante d'une gentille sorcière et de ses familiers, des souris agiles dotées de pouvoirs magiques. Depuis des siècles, la gentille sorcière utilise sa magie pour aider les habitants de la région, mais aujourd'hui, elle est tombée malade et a besoin d'aide. C'est aux joueurs de se lancer dans une quête pour guérir la sorcière, en combinant exploration de paysages magiques, recherche de ressources, énigmes, action et fabrication de potions.