FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles s'offre un nouveau trailer

À l'occasion du dernier Nintendo Direct, FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles s'est offert un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Une occasion parfaite pour les amoureux de Tactical-RPG de se replonger dans ce classique de la PS1 datant de 1997, avec une traduction française au passage. FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles est attendu pour le 30 septembre 2025 sur Nintendo Switch, et les joueurs pourront profiter d'une mise à jour gratuite pour upgrader leur jeu vers la Nintendo Switch 2 Édition.

Les joueurs peuvent plonger dans une histoire d'ambition, de trahison et d'honneur qui a marqué toute une génération avec une nouvelle bande-annonce revenant sur l’histoire du RPG tactique légendaire FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles diffusée aujourd’hui. La bande-annonce donne aux joueurs un aperçu de l'histoire intemporelle de deux amis d'enfance qui se retrouvent dans des camps opposés, alors qu’une guerre couve au sein du royaume d’Ivalice - un monde médiéval en proie à des conflits politiques. Pendant le Nintendo Direct, des améliorations majeures ont été révélées, comme des dialogues enrichis, permettant aux joueurs de s'immerger davantage dans l'histoire de FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles.

Source : Nintendo