Résultats des Jeux NM d'or 2025: Les vainqueurs de cette année sont...

Après une semaine de vote, les Jeux NM d'or 2025 sont arrivés à leur terme. Comme chaque année, laissez-nous vous remercier d'avoir participer à ce petit évènement et d'avoir pris de votre temps pour voter dans chaque catégorie. Plus de 110 jeux étaient nommés au total cette année, mais il n'y a que 19 prix à remettre. Qui succédera à Unicorn Overlord ainsi qu'à tous les autres vainqueurs de l'édition 2024 ? Ne laissons pas durer le suspense plus longtemps que nécessaire, voici les vainqueurs des Jeux NM d'or 2025:

Sans réelle surprise, les plus grosses sorties de l'année repartent avec plusieurs prix: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza et Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ont raflé la majorité des prix côté Nintendo. Du côté des éditeurs-tiers, c'est Cyberpunk 2077: Ultimate Edition qui se permet de prendre deux prix. Fire Emblem: Fortune's Weave remporte le titre de jeu le plus attendu de 2026 avec une très courte avance: un seul vote le sépare de Resident Evil: Requiem. Notons également une égalité dans la catégorie du meilleur suivi avec Kirby et le Monde Oublié - Nintendo Switch 2 Edition et Fantasy Life i: La Voleuse de Temps qui se partage le trophée. Rarement autant de jeux tiers différents auront été représentés que cette année. Enfin, si Mario Kart World a décroché le plus grand nombre de prix, difficile de rater le moins prestigieux d'entre eux. Malgré ses qualités (dont les musiques, à en croire vos votes), tous les choix effectués par les développeurs ne vous ont pas convaincus.

Mais comme vous le savez, il reste encore un prix à remettre, le plus prestigieux de tous. Qui, selon VOS votes, est le meilleur jeu de l'année sur Nintendo Switch et/ou Nintendo Switch 2 ? La réponse est...

1er: Donkey Kong Bananza - 34,5%

2ème: Hollow Knight: Silksong - 16,4%

3ème: Metroid Prime 4: Beyond - 14,5%



Le peuple de Nintendo-Master a parlé: Donkey Kong Bananza remporte le titre de Meilleur Jeu de l'Année 2025. Félicitations à lui ainsi qu'aux autres nommés qui n'ont pas démérités. Et encore une fois, merci à tous les votants. N'hésitez pas à commenter les résultats dans la joie et la bonne humeur. Ceci conclut les Jeux NM d'or 2025. Bonnes fêtes de fin d'année à tous !