Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Nintendo Switch 2 Edition annoncé

Sorti initialement en octobre 2024 sur Nintendo Switch, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven à le droit à une édition upgradée sur Nintendo Switch 2 sobrement intitulée Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Nintendo Switch 2 Edition. Disponible dès à présent sur l'eShop de la console au prix de 59,99€, les possesseurs de la version Nintendo Switch pourront acheter simplement la mise à jour Nintendo Switch 2 qui est proposée au tarif de 9,99€.

Histoire Les Sept Héros, autrefois accueillis en sauveurs, furent bannis dans une autre dimension par les Anciens qui redoutaient leur puissance. Au fil de milliers d'années, les héros se sont inscrits dans la légende. Le retour des Sept avait été prédit, et avec lui le salut de l'humanité. Le jour est enfin arrivé... mais les Sept Héros sont-ils vraiment les sauveurs annoncés par la prophétie ? Succession impériale Incarnez les membres de la lignée impériale d’Avalon et agrandissez votre royaume tout en affrontant les Sept Héros. Afin d'affronter la puissance redoutable des Sept, les empereurs devront se livrer à un combat épique et sans merci à travers les générations, transmettant pouvoirs et capacités à leurs héritiers au fil de plusieurs milliers d'années. Personnages Choisissez des personnages appartenant à plus de 30 classes différentes et à diverses races et professions. Chaque classe offre des caractéristiques uniques, ainsi que des capacités, tactiques et armes de prédilection. Tous les personnages jouables peuvent accéder au statut d'empereur. Scénario libre Une structure originale qui propose diverses expériences narratives en fonction de vos choix et des objectifs que vous vous fixez en premier, de la façon dont vous étendez votre empire à l'ordre dans lequel vous affrontez les Sept Héros. Vos actions et vos décisions auront un impact considérable sur le parcours de votre protagoniste. Graphismes Les personnages ont été remodelés en 3D, inspirés par les personnages du jeu original (Romancing SaGa 2) et les magnifiques illustrations de Tomomi Kobayashi. Les villes et les donjons, également en 3D, affichent désormais des structures retravaillées. Combats Le système de combat au tour par tour a été amélioré et se présente désormais sous la forme d'une chronologie. Retrouvez toutes les mécaniques SaGa classiques, comme les lueurs d'inspiration (Glimmers), qui vous permettent d'acquérir de nouvelles capacités en plein combat, et les formations, qui confèrent des avantages à l'équipe en fonction de sa composition. Paramètres de difficulté Choisissez l'un des trois niveaux de difficulté : « Facile », « Normal » et « Difficile (classique) ». Le niveau Facile propose une expérience plus axée sur l'histoire. Normal est conseillé pour les personnes expérimentées en RPG. Difficile (classique) est idéal pour les personnes qui recherchent l'expérience exigeante mais gratifiante de la version originale. Musique et voix Kenji Ito, le compositeur de Romancing SaGa 2, revient vous présenter une superbe bande originale remplie de nouveaux arrangements ! Vous pouvez même choisir entre les versions originales et les nouveaux arrangements depuis le menu Options. Toutes les cinématiques sont désormais doublées spécifiquement pour cette version.