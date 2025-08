Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection – Capcom dégaine l’Œuf légendaire sur Switch 2

Fans de Monsties, la relève est en route ! Capcom a profité de ce Nintendo Direct Partner Showcase pour lever le voile sur Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection, troisième épisode du spin-off RPG de la saga Monster Hunter qui fera son nid en 2026 sur Nintendo Switch 2 (et d'autres plateformes sauf la Nintendo Switch de base). Capcom présente dans une première bande-annonce un univers plus sombre, deux royaumes en guerre et une nouvelle menace pour les monstres. La vidéo montre également un œuf de Rathalos contenant des jumeaux, point de départ d’une nouvelle épopée pour les Riders.