Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre un nouveau trailer pour lancer les précommandes

À l'occasion de l'ouverture des précommandes du jeu, Capcom vient de dévoiler un nouveau trailer pour Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Au revoir la chasse pure et dure de la licence en incarnant des Chasseurs, nous repartons pour un nouveau opus en RPG au tour par tour où les Rangers sont à l'honneur. Attendu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront une armure spéciale pour Eleanor, la reine azurécailles, une nouvelle tenue cosmétique remarquable qui pourra être équipée à l'aide de l'option « Changer les tenues des compagnons » une fois débloquée dans le jeu. En plus de l'édition Standard de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, ceux qui recherchent une expérience encore plus riche peuvent se procurer l'édition Deluxe ou l'édition Premium Deluxe. L'édition Deluxe comprend le jeu complet et le kit Deluxe contenant une histoire secondaire additionnelle : Rudy, dont la sortie est prévue à l'automne 2026, ainsi que l'ensemble de tenues spéciales comprenant une armure spéciale pour les compagnons, des tenues supplémentaires pour Rudy et des options de coiffure pour le héros. L'édition Premium Deluxe contient tout le contenu de l'édition Deluxe, ainsi qu'un pack DLC cosmétique spécial comprenant une armure spéciale supplémentaire pour les compagnons, des options de coiffure et des tenues pour Rudy, qui seront également disponibles à l'achat séparément.

Le nouveau trailer suit le héros dans son périple pour comprendre l’Empiétement cristallin qui menace le monde. La bande-annonce donne également un aperçu des compagnons qui aideront le protagoniste, notamment le vice-capitaine des Rangers Gaul et son Palico Murray, Ogden, la « Monsterpedia » ambulante, et Kora, qui a fondé les Rangers aux côtés de la mère du héros, Amara. Leurs voyages les mèneront à visiter des coins reculés, comme le village récemment déplacé de Bergéval, dont les Canynes vénérés sont en train de disparaître face à l’Empiétement cristallin, et à lutter contre des forces de la nature telles que l'énorme dragon ancien Yama Tsukami.

Comment rattraper son retard avant que l'aventure ne continue !

Avant la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, c'est le moment idéal pour revivre les aventures qui ont tout déclenché. Monster Hunter Stories™ et Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin arrivent sur Xbox One le 14 novembre 2025, permettant aux joueurs de tisser des liens avec les Monsties et de découvrir pour la première fois sur Xbox ces RPG très appréciés des fans.