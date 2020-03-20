Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 : tous les jeux immanquables en 2026
Et voilà, 2025 s'en va déjà... En attendant notre inévitable bilan que vous pourrez retrouvez, selon notre tradition, aux premières secondes de la nouvelle année, Nintendo nous rappelle les titres qui devraient faire l'actualité en 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo switch 2. Géronimo !
- Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – Le 15 janvier 2026
Vous attendez un nouvel opus d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2 ? Attendez encore un peu car Nintendo joue les prolongations avec Animal Crossing : New Horizons, en offrant d'abord une mise à jour gratuite pour tous et ensuite une mise à niveau payante vers la Nitnendo switch 2. Alors prêt pour enlever els mauvaise herbes et écraser les cafards qui pululent forcément dans votre maison ?
Découvrez de nouvelles façons de profiter de votre île paradisiaque dans Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition. Utilisez les Joy-Con 2 pour créer des motifs persos et décorer votre île et votre maison à la souris, retrouvez-vous désormais à 12 sur une même île, et profitez d'une définition allant jusqu'à 4K !
Une mise à jour gratuite du jeu de base sera disponible à la même date sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour ajouter plusieurs nouveautés telles qu'un hôtel balnéaire, davantage d'espace de rangement, ou encore la possibilité de créer jusqu'à trois îles oniriques !
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE – Le 22 janvier 2026
C'est un gros morceau de 100 Go qui débarque sur Nintendo Switch 2 avec FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE et notre body est déjà hyper ready. Vous pouvez en avoir un aperçu grâce à une démo gratuite dispo sur l'eShop.
Le jeu primé FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est une réinvention de l'histoire originale jusqu'à la fuite de Midgar, accompagnée de graphismes époustouflants, d'un gameplay palpitant, et d'un système de combat hybride mélangeant action en temps réel et stratégie axée sur les commandes. Découvrez l'aventure en avance avec la démo gratuite disponible dès maintenant.
- DRAGON QUEST VII Reimagined – Le 3 février 2026
Nouvelle version du jeu initialement sorti en 2000 sur PsOne avant d'être refait pour la 3DS en 2013. La version ultime d'un chef d'oeuvre ?
Embarquez pour une histoire où se mêlent le passé et le présent dans DRAGON QUEST VII Reimagined ! Ce jeu culte se remet au goût du jour sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch avec de charmants graphismes en diorama, un gameplay repensé et une histoire plus simple à suivre.
- Mario Tennis Fever – Le 12 février 2026
Rare série a avoir débuté sur le Virtual Boy, Mario Tennis se prépare à revenir sur la Switch 2 pour son 9eme épisode. Espérons qu'il soit plus dynamique et original que les deux derniers opus sortis sur Wii U et... Nintendo Switch 1.
Entrez sur le court avec 30 raquettes frénétiques, chacune dotée de sa propre capacité spéciale, et 38 personnages jouables (un record dans la série !) dans Mario Tennis Fever. Enchaînez les lifts, les coupés, les lobs et autres techniques classiques, ainsi que de nouvelles manœuvres défensives.
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Le 12 février 2026
La série des yakuza continue son petit bonhomme de chemin sur els consoles Nintendo avec la version "kiwami" de l'opus " accompagné d'une toute nouvelle aventure.
Suivez les pas de deux yakuzas légendaires dans Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Poursuivez le récit de Kazuma Kiryu dans les rues animées d'Okinawa et de Tokyo, et découvrez la toute nouvelle intrigue de Yoshitaka Mine dans l'aventure Dark Ties.
- Resident Evil Requiem – Le 27 février 2026
Qui l'eut cru ? Grâce à la Switch 2, les fans de Nintendo ne sont plus tout à fait à la traîne. Certes, la nouvelle console de Nitnendo n'est pas une PS5 mais au moins, la console peut accueillir comme les autres plateformes, le nouvel opus de Resident Evil,quis 'annonce original et terrifiant.
Une nouvelle ère de survival horror commence dans Resident Evil Requiem. Préparez-vous à échapper à la mort dans une expérience intense qui vous glacera le sang et une histoire aux personnages fascinants avec un gameplay plus immersif que jamais.
Une manette Pro Nintendo Switch 2 édition Resident Evil Requiem sera aussi disponible au lancement du jeu.
- Pokémon Pokopia – Le 5 mars 2026
Attention ! Voilà un jeu Pokémon qui ne paye pas de mine mais qui pourrait bien rafler la mise en 2026 avec son mélange détonnant du petit monde des Pokémon et d'Animal Crossing.
Incarnez Métamorph et modelez une terre vierge pour en faire un magnifique foyer pour toutes sortes de Pokémon dans Pokémon Pokopia. Collectez des ressources, fabriquez des meuble, faites pousser des légumes, créez des domiciles pour les Pokémon que vous rencontrez, et bien plus encore.
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Le 13 mars 2026
Débutée sur 3DS (avec une série animée) la série des Monster Hunter Stories continue son chemin avec un nouvel opus qui s'annonce somptueux et spectaculaire.
Alors que le monde se meurt et les monstres qui l'habitent sont en voie d'extinction, la guerre menace d'éclater à nouveau. Un Rider et son fidèle Rathalos, portés par le souffle du destin, embarquent dans un voyage pour découvrir la vérité dans Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
007 First Light – Le 27 mars 2026
En attendant de découvrir le nouveau james Bond sur grand (et petit) écran, l'agent 007 va essayer de créer l'évenement sur notre switch 2 avec une aventure inédite mettant en scène un jeune james Bond. Alors GoldenEye a-t-il du souci à se faire ?
Suivez un jeune James Bond malin, et parfois téméraire, durant son entraînement au MI6 et découvrez l'histoire des origines du plus célèbre des agents secrets dans 007 First Light.
Tomodachi Life : Une vie de rêve – Printemps 2026
La première Switch aura aussi droit à quelques sorties en 2026. Ainsi Tomodachi Life, le jeu WTF qui avait eu un succès inattendu en 2013 sur 3DS s'offre un nouveau délire... La magie du grand n'importe quoi va-t-elle encore frapper ?
Sur une petite île au milieu de l'océan, les Mii mènent une vie paisible et sans souci dans Tomodachi Life : Une vie de rêve. Gérez l'île en observant ce qui passe par la tête de ses habitants, aidez-les à résoudre leurs tracas, et observez-les interagir entre eux, entretenir leurs amitiés, et plus encore.
- Super Mario Bros. Wonder + Rendez-vous au parc Bellabel – Printemps 2026
On pensait que la Switch 2 aurait un peu plus de mal à sortir des grands jeux régulièrement sachant qu'elle ne pouvait plus compter, comme la Switch 1, sur le catalogue de la Wii U pour y récupérer quelques hits faciles... On n'avait pas pensé aux Nintendo Switch 2 Edition permettant à la nouvelle console de faire la même chose avec l'ancienne. Ainsi, l'excellent Super Mario Bros. Wonder va s'offrir une version augmentée avec des épreuves en multis mais aussi de nouveaux niveaux. Evidemment on a hâzte me^me si on espère que c'est simplement pour nous faire patienter jusqu'au prochain jeu Super Mario.
De nouvelles péripéties en multijoueur arrivent au Royaume des Fleurs dans Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel. Préparez-vous à découvrir toutes sorties d'attractions pour jouer avec... ou contre vos proches !
- Yoshi and the Mysterious Book – Printemps 2026
S'il n'y a pas de nouveaux jeux de plateforme Mario annoncé pour le moment sur switch 2, pas de panique, il y a Yoshi and the Mysterious Book qui s'annonce adorable en tout point, comme toujours avec les jeux Yoshi. Après Yoshi's Woolly World, sorti en 2015 sur Wii U et Yoshi's Crafted World sorti en 2019 sur Switch 1 (tous les deux développés par le bien nommé studio Good-Feel) on peut s'attendre à un jeu de plateforme original et kawai.
L'histoire de Yoshi and the Mysterious Book débute lorsqu'un beau jour, sur l'île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Accompagnez Yoshi et partez à la découverte des étranges créatures qui peuplent les pages de Mysterius dans cette aventure à dévorer !
- Fire Emblem: Fortune's Weave – 2026
Après deux épisodes sur Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 s'apprête à recevoir son premier Fire Emblem.
Préparez-vous pour les Jeux Héroïques ! Découvrez des destinées entrelacées par la force et l'acier dans Fire Emblem: Fortune's Weave, un tout nouveau titre de la série Fire Emblem.
- The DuskBloods – 2026
Nintendo offre aux possesseurs de Switch 2, une exclusivité FromSoftware. Il s'agit d'un A-RPG multijoueur dont le développement a, à priori, débuté sur la première Switch. Difficile à ce stade de se faire un avis. mais, peut-être, à l'arrivée, une bonne surprise.
Les larmes de lune couleront pour un... et pour un seul. The Duskbloods, un tout nouveau titre multijoueur signé FromSoftware, les créateurs de DARK SOULS et ELDEN RING, fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
- Orbitals – 2026
Coup de coeur instantanné pour ce jeu d'action renvoyant aux vieux animes des années 80.
Préparez-vous à explorer une galaxie anime rétro dans Orbitals, un jeu d'aventure et d'énigmes intergalactique qui fera son arrivée en 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2 !
- Indiana Jones et le Cercle Ancien – 2026
Sorti en 2024 sur Xbox puis en 2025 sur PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien sera finalement disponible en 2026 sur Switch 2. Après un film indigne de la franchise, revoilà Indy au top de sa forme. Un super ajout en perspective, à la ludothèque de la Switch 2.
Découvrez l'un des plus grands mystères de tous les temps dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, une aventure solo à la première personne. Glissez-vous dans la peau d'Indy et partez à l'aventure dans cette histoire débordante d'exploration, d'action immersive et d'énigmes intrigantes.
D'autres temps forts sont déjà prévus sur Switch et Switch 2 en 2026, en attendant dans découvrir d'autres dans les semaines et mois à venir :
- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE
- Resident Evil 7 biohazard Gold Edition
- Resident Evil Village Gold Edition
- PRAGMATA
- ELDEN RING Tarnished Edition
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Debut Demo
- LEGO Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noir
- Tales of Berseria Remastered
- Rhythm Paradise Groove
- Virtual Boy – Nintendo Classics
- Pokémon Champions
- Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
- Splatoon Raiders
- DECAPOLICE
- DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
Alors, prêts pour une nouvelle année de jeux et d'avenures sur les consoles Switch ? N'hésitez pas à vous exprimez en commentaires.
