Pokémon Pokopia : détails, prix et poids du jeu dévoilés

Ce 11 novembre aura été riche en infos, notamment en ce qui concerne Pokémon Pokopia qui en a profité pour dévoiler sa date de sortie mais aussi pour préciser que la version physique du jeu sera une carte clé de jeu.

Une annonce étonnante puisque jusqu'à présent, les jeux publiés par Nintendo n'utilisaient pas ce procédé contesté.

Si vous vous demandez, si ce choix a été dicté par des considérations liées au poids du jeu; à l'occasion de l'ouverture des précommandes du jeu, la fiche eShop a été mise à jour, et le poids du jeu est donc désormais connu.

Pokémon Pokopia prendra 10 Go d'espace dans la carte microSDXC ou la mémoire de votre console. Autant dire, qu'à priori, le poids n'a pas joué dans la décision de choisir une carte clé de jeu plutôt qu'une cartouche classique.

Si on serait tenté de penser que, c'est donc le coût de la cartouche qui a présidé ce choix, notez que certains développeurs affirment que les cartouches ont des performances limitées et que pour certains jeux, elles sont même un frein...

Chacun se fera son avis (et l'a probablement déjà) sur la question et on attendra d'en savoir plus avant de trancher.

Pour finir, notez que, sur l'eShop, le jeu coûtera 69,99€ .

En attendant d'autres détails, retrouvez quelques captures d'écran de la fiche eShop du jeu et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, Pokémon Pokopia sortira le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Incarnez un Métamorph et façonnez un monde vierge pour créer un lieu merveilleux pour toutes sortes de Pokémon. Il y a tant à faire, comme collecter des baies, des pierres et du bois, construire des meuble, faire pousser des légumes dans les champs que vous avez labourés, créer des domiciles pour les Pokémon que vous rencontrez, et bien plus encore.

