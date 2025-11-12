SUPER MARIO GALAXY, Le Film : un Nintendo Direct spécial annoncé pour mercredi - Toutes les infos

On s'y attendait et c'est confirmé. Probablement pour permettre au merchandising de commencer et éviter les fuites en trop grand nombre, Nintendo va publier ce mercredi un Nintendo Direct spécial SUPER MARIO GALAXY, Le Film qui est attendu sur les grands écrans du monde entier, au printemps prochain .

Pour en savoir plus sur ce nouveau film Mario, rendez-vous ici même mercredi 12 novembre 2025 à 15h (heure de Paris)

En attendant, une nouvelle image promo (féerique) du jeu a été partagée. Enjoy

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

