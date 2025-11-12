SUPER MARIO GALAXY, Le Film : un Nintendo Direct spécial annoncé pour mercredi - Toutes les infos
On s'y attendait et c'est confirmé. Probablement pour permettre au merchandising de commencer et éviter les fuites en trop grand nombre, Nintendo va publier ce mercredi un Nintendo Direct spécial SUPER MARIO GALAXY, Le Film qui est attendu sur les grands écrans du monde entier, au printemps prochain.
Pour en savoir plus sur ce nouveau film Mario, rendez-vous ici même mercredi 12 novembre 2025 à 15h (heure de Paris)
En attendant, une nouvelle image promo (féerique) du jeu a été partagée. Enjoy
,
En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026
Lire aussi : la première image de Yoshi du film Super Mario Galaxy en fuite sur le net
Et toujours :
- Les interprètes de Link et Zelda dévoilés officiellement
- Le film Zelda serait une trilogie tournée en Nouvelle-Zélande
- Le réalisateur du film ZELDA souhaite faire un Miyazaki en "live-action"
- Shigeru Miyamoto conscient des attentes et du défi de transposer Zelda en film
- Nintendo Pictures : le studio d'animation de Nintendo ouvre son site officiel
- Nintendo Pictures : Nintendo possède désormais son propre studio d'animation CG
- DONKEY KONG pourrait avoir droit à son propre film d'animation après celui de Super Mario
Critiques du film Super Mario Bros : la presse mitigée, les spectateurs emballés !