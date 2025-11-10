SUPER MARIO GALAXY, Le Film : de nouvelles images fuitent sur le net

Officialisé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira l'année prochaine sur les écrans du monde entier.

Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent mais des rumeurs évoquent un trailer qui pourrait arriver très bientôt...

En attendant, on découvre de nouvelles images du film grâce à de la pate à biscuit ! Retrouvez ces packagings ci-dessous qui nous mettent déjà la tête dans les étoiles...

