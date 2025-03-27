[mise à jour] Nintendo publie un adorable court métrage dans l'esprit Disney-Pixar

Mise à jour :

Nintendo a mis à jour son court métrage pour nous dévoiler qui se cache derrière cette tétine ensorcelée- voir ici.

News originale :

Que se passe-t-il lorsque les parents laissent leur bébé seul pendant quelques secondes (ne faîtes pas ça chez vous) ? Un petit court métrage publié sur Nintendo Today! et les pages YouTube Nintendo du monde entier nous apporte la réponse.

Spoiler alert : la tétine du bébé lui apprend à marcher.

Ce court-métrage au feeling très Disney-Pixar est une première pour Nintendo puisque vous n'y verrez aucune référence à l'univers Nintendo. C'est juste, à priori, une petite histoire "pour faire sourire les gens", nouveau leitmotiv affiché de la firme au plombier.

Alors que SUPER MARIO GALAXY, Le Film sort l'année prochaine et que le PDG d'Illumination Entertainment, Chris Meledandri fait partie du Conseil d'Administration de Nintendo, certains pensent qu'Illumination est impliqué dans la réalisation de ce court-métrage (qui pourrait être un extrait de SUPER MARIO GALAXY, Le Film avec un des personnages du film, en bébé comme Peach ou Harmonie...) Mais c'est peut-être aussi une production originale de Nintendo Pictures, le studio d'animation de Nintendo.

En attendant des précisions, le court-métrage est à voir ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

