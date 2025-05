F-Zero GX : nouvelles images de gameplay du jeu GameCube, version Nintendo Switch 2

Si vous achetez la Nintendo SWITCH 2, le 5 juin prochain et que vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vous pourrez d'emblée (re)jouer à trois classiques GameCube sortis au début des années 2000 : The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2 et F-Zero GX.

Disponibles via la nouvelle application Nintendo Classics - GameCube, ces trois jeux bénéficieront notamment d'améliorations visuelles, d'un filtre rétro, de commandes personnalisables et d'une fonction retour arrière.

Ils seront rejoints plus tard par d'autres classiques comme Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Luigi's Mansion, Chibi-Robo! ou encore Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres.

En attendant de découvrir tout ceci manette en main, nous vous invitons à découvrir de nouvelles images de gameplay de F-Zero GX, le jeu de course futuriste réalisé par Shigeru Miyamoto, grâce à une vidéo postée sur l'application Nintendo Today! et capturée par un fan.

Pour mémoire, au cas où, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible le 5 juin 2025 . Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nintendo released new F-Zero GX footage running on Switch 2 via GameCube Classics.



When Fire Emblem Path of Radiance is added. That's when the GameCube Classics will be VERY worth it to me. pic.twitter.com/R2AEhNuuiV