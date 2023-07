F-zero - La licence serait difficile à faire revenir en raison de Mario Kart, des faibles ventes et des coûts élevés

Vous êtes très nombreux à attendre le retour de la saga de courses futuristes F-Zero depuis son dernier opus sur consoles de salon F-Zero GX sur Nintendo Gamecube en 2003 . Si les rumeurs vont bon train à chaque Nintendo Direct, force est de constater que 20 ans plus tard nous n'avons pas eu de nouvel épisode, ni sur Nintendo Wii, ni sur Nintendo Wii U, ni sur Nintendo Switch. Takaya Imamura, l'un des designers de F-Zero GX qui est depuis devenu mangaka s'est exprimé sur cette absence dans une interview avec Video Games Chronicle :

Nintendo a toujours dit qu'ils ne pouvaient créer de nouveaux épisodes de certaines séries que s'ils trouvaient une nouvelle idée. Pourquoi en est-il ainsi pour F-Zero et Star Fox, alors que d'autres séries comme Kirby ou Fire Emblem sortent régulièrement en innovant qu'assez peu ?

Je pense que c'est une question de ventes : à plusieurs reprises, des projets sur lesquels on travaillait depuis longtemps ont été annulés. C'est un phénomène courant dans d'autres entreprises.

F-Zero n'étant pas un projet dirigé par Miyamoto, serait-il moins apprécié par Nintendo ?

Miyamoto-san pense toujours à Nintendo dans son ensemble, je pense donc qu'il n'a pas eu le temps de penser à F-Zero.

Cela doit être frustrant.

Les idées de jeu pour F-Zero et Star Fox ont été créées par Miyamoto-san. Je n'ai fait qu'aider à créer ce monde.

Pourquoi pensez-vous que F-Zero reçoit moins d'attention de la part de l'entreprise que Star Fox ? Il n'y a pas eu de nouveau jeu F-Zero depuis près de 20 ans.

Je pense que c'est parce que Mario Kart est le jeu de course le plus populaire de Nintendo et qu'un nouveau F-Zero coûterait une fortune. J'ai l'impression que Miyamoto-san est très attaché à Star Fox.

À l'inverse, la série Metroid connaît actuellement une sorte de renaissance, avec la sous-traitance de la série à des studios occidentaux. Pensez-vous qu'il faille procéder de la même manière pour faire renaître F-Zero ?

Il est facile de faire revivre des propriétés intellectuelles, mais il faut bien réfléchir à la manière de les produire pour satisfaire les clients. Je pense que les studios étrangers qui produisent actuellement Metroid sont également le résultat d'une sélection minutieuse. Personnellement, j'aime le vieux style 2D de Metroid.

Compte tenu du coût, beaucoup de gens n'ont pas pu travailler sur des franchises comme F-Zero parce qu'ils avaient des jeux plus importants à sortir. Il est difficile de tout gérer avec les seuls développeurs internes de Nintendo. Cela dit, il y a des tonnes de gens qui veulent créer des titres Nintendo, donc si Nintendo a la certitude qu'ils peuvent faire des jeux Nintendo, ils devraient les leur transmettre. Il suffit de voir comment Donkey Kong Country s'est déroulé !