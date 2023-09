Nintendo: Au-delà des Apparences - F-Zero 99 : Entre licences en hiatus et Come-back légendaire

Derrière les chefs d’œuvres de Nintendo et leurs univers incroyables se cachent des secrets de fabrication, des processus de développement créatif et des choix de design qui ont permis à Nintendo de devenir aussi intemporelle qu'éternel. Dans Nintendo : Au-delà des Apparences, nous allons explorer l'univers de Nintendo au-delà des apparences et découvrir les éléments cachés qui ont permis à cette société de jeux vidéo de marquer l'histoire de l'industrie du jeu.

Cliquez ci-dessous pour découvrir cet article en vidéo !

Nintendo vient d'annoncer un tout nouvel opus de F-Zero et le retour en fanfare de la licence, c'est juste qu'on ne l'a pas compris tout de suite.

Certaines licences de jeux ont parfois besoin d'une pause. Quand par exemple elles ont trop tiré sur leur formule et qu'elle doivent se retrouver. C'est le cas notamment des 6 ans entre The Legend of Zelda : Skyward Sword (pour certains l'épisode de trop) en 2011 , et la révolution Breath of the Wild en 2017 .

D'autres licences ont besoin d'une pause après une surexploitation, les exemples les plus flagrants sont notamment Assassin's Creed. La licence est sortie annuellement 8 années de suite jusqu'à son épisode Syndicate et a ensuite nécessité une pause de 2 ans avant de revenir avec une nouvelle formule pour sa trilogie Origins, Odyssey et Valhalla puis de repartir en hiatus pour 3 ans jusqu'au très imminent Assassin's Creed Mirage. Nous allons sûrement bientôt voir la saga Pokémon partir en hiatus pendant au moins un an au vu de la surexploitation de la licence par Game Freak, c'est déjà un peu le cas avec les années sans sorties majeures autres que des DLC pour les versions précédentes.

D'autres sagas se voient malheureusement forcées à prendre une pause après des ventes décevantes qui empêchent de nouveaux épisodes d'être mis immédiatement en chantier. Nous ne sommes malheureusement pas près de revoir un véritable Star Fox après l'échec cuisant de Star Fox 0. Néanmoins, il est rare qu'une licence de jeu vidéo ne meurt vraiment, nous ne sommes jamais certain qu'un futur épisode, remake, remaster ou portage d'une grande saga ne sortent jamais et il n'est possible de constater la mort d'une licence qu'a posteriori. Il existe des tas de sagas ayant pris fin qui reviennent des années, voir des décennies plus tard pour le meilleur comme Rayman avec Rayman Origins et Rayman Legends ou pour le pire comme Duke Nukem et son épisode Forever.

Enfin, une dernière catégorie de licences en pause existent, c'est le cas des sagas de jeux qui ont connu un tel pic dans leur qualité, dans leurs contenus en fournissant soit l'épisode pinacle de leurs franchises soit l'épisode le plus abouti dans ses mécaniques et sa formule. C'est le cas notamment de la saga Super Smash Bros. qui avec son dernier épisode en date Ultimate va avoir du mal à revenir . On imagine en effet assez mal Nintendo proposer plus pour le prochain épisode tant Super Smash Bros. Ultimate fait figure de version définitive du jeu de combat et la licence va devoir choisir entre sortir de nouveau cet épisode avec ses DLC et pourquoi pas quelques personnages en plus sur la prochaine génération de consoles Nintendo ou carrément rebooter la licence. Personnellement, je pense que nous aurons les deux. D'abord une ressortie de Super Smash Bros. Ultimate dans une version contenant tous les personnages supplémentaires du jeu qui sera d'ailleurs gratuite pour les possesseurs du jeu via la rétrocompatibilité de la future console mais aussi une toute nouvelle version de la licence de baston de Nintendo avec pourquoi pas un gros gros reboot qui ne proposerait tout simplement qu'une poignée de personnages, entièrement revus. Ce reboot porterait d'ailleurs un nouveau titre comme par exemple simplement Super Smash en enlevant le Bros. et le sous-titre.

Cette pause dans une licence de jeux imposés par un épisode trop « bon », trop gargantuesque, trop blindé de contenu est aussi le cas que nous avons avec Mario Kart 8 Deluxe qui est désormais la version Deluxe de sa version Deluxe avec 96 courses, 50 personnages (en comptant les Mii) et pléthore de modes, d'options de jeux et de véhicules. On imagine mal le prochain Mario Kart tenter de faire mieux, il va donc falloir faire différent et je mets ma pièce sur un prochain Mario Kart qui prendra en compte beaucoup d'autres licences de l'univers Nintendo pour en faire des circuits. Je vois bien un Mario Kart Nintendoverse avec des courses Pikmin, des courses Splatoon et évidemment des courses Kirby. Ce cas de licence bloquées car il faut se réinventer ou faire mieux s'applique aussi à une saga récemment remise sous le feu des projecteurs, F-Zero.

En effet la série F-Zero n'est ni en hiatus pour cause de surexploitation (loin de là avec seulement 8 jeux de sortis) ni pour cause de ventes décevantes, dans un entretien avec le média anglais Edge, Toshihiro Nagoshi, le producteur de F-Zero GX l'épisode Nintendo Gamecube est revenu sur les ventes de celui-ci en révélant que le jeu s'était vendu à près d'1,5 millions d'exemplaires ce qui le placerait au-dessus de The Legend of Zelda : Twilight Princess sur Nintendo Gamecube avec ses 1,43 millions d'exemplaires vendus et à la 19ème place des jeux les plus vendus sur la console, c'est donc très très loin d'être un échec.

F-Zero GX constitue le dernier épisode de la saga sur consoles de salon parce que le jeu représente le pinacle de ce que la série pouvait faire. Véritable prouesse pour l'époque, le jeu se paie le miracle d'être encore magnifique 20 ans après sa sortie, en 60 FPS stable et avec un mode 16/9, un véritable exploit pour l'époque. Avec 26 circuits, 5 coupes, 41 personnages jouables ayant chacun leurs histoires personnelles et leurs thèmes musicaux, un mode histoire très complet et surtout un gameplay à tomber, F-Zero GX était déjà difficile à égaler mais encore plus à surpasser.

En 2013, après l'annonce de l'antigravité dans Mario Kart 8, un journaliste d'IGN a osé posé la question qui fâche à Shigeru Miyamoto en lui demandant où était la franchise F-Zero. À la grande surprise du journaliste, le maestro de Nintendo lui a répondu qu'il était impensable pour lui de faire revenir F-Zero sans de bonnes idées ainsi que de véritables innovations et qu'il ne savait pas où aller avec cette franchise. Une sorte d'épuisement de sa formule cumulée à la sortie d'un dernier opus de salon quasiment indétrônable, F-Zero était destiné à rester dans les méandres d'Internet.

Cependant, lors de cette interview Shigeru Miyamoto a aussi mentionné la licence Star Fox qui était selon lui, au même point d'arrêt que F-Zero à cette époque. Nous le savons tous, Star Fox a bénéficié d'un nouvel opus sur Nintendo Wii U, en 2016 . Et c'est aussi là que le bât blesse pour F-Zero.

À cette époque, sur demandes des fans, Nintendo ressort de ses cartons cette saga en misant gros dessus. Star Fox 0 sort dans la débâcle absolue, sur une console moribonde, avec une qualité plutôt discutable et se vautrera totalement en ne dépassant pas le demi-million d'exemplaires vendus. Comment Nintendo peut-il être certain qu'un nouvel opus de F-Zero ne connaîtrait pas le même sort ? Comment être certains que l'engouement « memesque » des joueurs pour la licence n'est pas qu'une illusion et qu'ils seront au rendez-vous ? C'est simple, en tâtant le terrain.

Lors du dernier Nintendo Direct de septembre 2023 , les rumeurs allaient bon train quant au retour en grâce de la licence F-Zero. La surprise fut de taille lorsqu'après nous être tous chauffés en pensant que nous allions enfin avoir un nouvel F-Zero ou plus logiquement un remake/remaster/portage de F-Zero GX sur Nintendo Switch, en 1080p avec un mode multijoueur online, le 60 fps et le 16/9 étant déjà présent pour faciliter la tâche... nous avons vu sous nos yeux ébahis... des images du premier F-Zero sur SuperNes. Bon très bien, une bande-annonce « rappel de l'histoire de la saga »...ah non. Oh ? Oh... Oh. F-Zero 99 venait d'être annoncé dans l'incompréhension générale.

Ce n'est clairement pas ce à quoi nous nous attendions et F-Zero n'est clairement pas non plus la licence made in Nintendo ou d'éditeurs tiers la plus logique pour se voir décliner façon 99. Il aurait été beaucoup plus facile d’imaginer un Bomberman 99 ou un Bust A Move 99 et il aurait été beaucoup plus facile de proposer des versions 99 de licences plus connues qu'un F-Zero 99, les joueurs auraient été plus réceptifs à des sagas plus jouées et dont les derniers épisodes ne remontent pas à 2004. F-Zero est une licence devenue mythique pour la plupart des joueurs, mais mythique dans tous les sens du termes, mythique au sens de son rayonnement dans le paysage vidéoludique mais aussi au sens irréel du terme.

Peu de joueurs Nintendo Switch ont réellement posé les mains sur un épisode de F-Zero malgré l'arrivée de l'épisode originel sur SuperNes et de l'opus Nintendo 64 F-Zero X dans le catalogue de titres du Nintendo Switch Online. La plupart des gens connaissent la licence pour son aura légendaire mais aussi grâce à son côté « memesque », le retour de la licence fait partie de la culture internet et est sujet à de nombreuses blagues, discussions et rumeurs sur la toile depuis des années. Il n'y a en effet pas eu de nouvel F-Zero depuis maintenant une vingtaine d'année et la licence semble être prise dans un hiatus quasi-permanent.

Mais F-Zero 99 ne propose pas juste une version Battle Royale pure et dure du premier F-Zero en éliminant les joueurs simplement selon leur classement en fin de course ou à grands coups de poignées de joueurs retardataires à chaque tour jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, mais bel et bien une toute nouvelle expérience avec de tout nouveaux systèmes.

Les joueurs vont devoir s'affronter sur les courses originales qui intègrent cette fois un système de super boost permettant aux joueurs de passer au-dessus de peloton pour grappiller des places et pour être hors de la mêlée Le jeu encourage le contact entre les joueurs en conditionnant cet accès au superboost aux collisions entre véhicules. Il intégre aussi des mécaniques de jeux telles que l'apparition de véhicules pilotés par l'IA ou par les joueurs ayant déjà perdu la manche (généralement à cause de l'explosion de leurs véhicules) pour leur permettre de tenter de renverser le classement d'une course. Des tournois sont même organisés en jeu et durent plusieurs manches. Vous pouvez aussi personnaliser votre véhicule, votre carte de visite ou encore afficher vos badges aux autres joueurs et le jeu intègre un système de classement mondial en plus de niveaux qui donnent accès à de nouveaux items. Cette variation du jeu original respecte en plus énormément la licence qui lui sert de terreau puisque dans F-Zero, et ce depuis le tout premier épisode, la jauge de vie est aussi la jauge de boost, donc si vous désirez aller plus vite il vous faudra prendre des risques et frôler littéralement la mort à chaque boost. Il est même possible de provoquer la mort de ses adversaires en pleine course et cela constitue une des stratégies possibles pour gagner dans F-Zero, il apparaît donc aujourd'hui évident de transformer de telles mécaniques de jeu en Battle Royale, F-Zero 99 est une itération logique et cohérente pour cette saga.

F-Zero 99 est encore plus complet et plus travaillé que Super Mario 35 qui pourtant aurait dû en théorie bénéficier de plus de soins au vu du prestige de la licence Mario. De nouveaux circuits seront d'ailleurs ajoutés au jeu par vagues, d'abord fin septembre puis mi-octobre , preuve en est si Nintendo tient à son jeu. Il lui offre même un véritable suivi là où Super Mario 35 n'avait eu que très peu de mises à jour avant d'être débranché. C'est d'ailleurs Nintendo lui-même, au travers de son studio Nintendo Software Technology qui a développé ce F-Zero 99 alors que Tetris 99, Super Mario 35 et Pac-Man 99 (les précédents jeux annuels sur ce modèle) étaient tous développés par Arika, une société de développement japonaise tierce. Ce qui encore une fois témoigne du soin que connaît ce F-Zero 99 même dans sa conception. Pour moi, cela témoigne d'à quel point Nintendo mise sur ce jeu et ne l'a pas simplement sorti parce qu'il fallait un remplaçant à Pac-Man 99.

Et c'est là que c'est intelligent. Nintendo ne nous propose pas une version 99 de F-Zero pour nous faire plaisir ou parce que c'était l'évidence, mais bel et bien pour tâter le terrain d'un retour de la saga.

Comment savoir si les memes sur Internet traduisent un réel intérêt, comment savoir s'il y a un public pour F-Zero sans se mouiller ? En faisant voter les joueurs.

D'habitude, nous les joueurs nous votons avec notre porte-monnaie en achetant ou en n'achetant pas les jeux mais ici, c'est plus malin, le jeu est gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online, n'engage à rien et les votes se comptabilisent en téléchargement et non en achats.

Si Nintendo a pris tout le monde de cours (sauf les leakers) en annonçant cette variante 99 pour le premier F-Zero sur SuperNes c'est donc pour éviter à la licence le même sort que Star Fox. Après l'échec de Star Fox Zero la licence semble désormais au placard pour de bonnes raisons et il ne faudrait pas que F-Zero ressorte dans une indifférence générale.

Nous l'avons vu, il y a plusieurs raisons qui poussent les développeurs à mettre leurs séries de jeux en pause, celles-ci sont connues et détaillées, mais il n'existe pas de méthode miracle pour réussir un come-back. Et après tant d'attente, le come-back de F-Zero se doit d'être légendaire.

Sortir un nouvel épisode, ou tout du moins une nouvelle itération, de F-Zero gratuitement cela permet à toute une nouvelle génération de joueurs de découvrir la licence au travers du dernier jeu en date. Car oui, F-Zero 99 est un nouvel F-Zero, pas celui qu'on attendait, mais c'est bel et bien un jeu inédit pour la saga.

Il est plus facile de découvrir une saga en jouant au dernier épisode à la mode et en le découvrant en même temps que tous les joueurs que de découvrir une licence en y jouant tout seul dans son coin, même si ses jeux sont facilement accessibles. F-Zero étant encore aujourd'hui une licence extrêmement niche du catalogue de Nintendo, il faut à tout prix convertir de nouveaux joueurs.

Je pense que les décisionnaires chez Nintendo savent très bien ce qu'ils font. Ils jaugent l'emballement médiatique autour de la licence pour s'assurer que son come-back soit réussi. Je suis quasiment certain qu'un remaster ou un remake de F-Zero GX est déjà dans les tuyaux et qu'il sortira quand ce sera le bon moment pour lui. Si F-Zero 99 ne prend pas, Nintendo n'aura « gâché » que de menus ressources à porter ce jeu sur Switch ou sur la console suivante plutôt que d'avoir gâché des millions dans un nouvel épisode qui sortirait, à la stupeur d'Internet, dans l'indifférence générale, Internet comprenant une nouvelle fois qu'il n'est qu'une bulle pas représentative de la réalité du marché. En tâtant le terrain tout en convertissant de nouveaux joueurs avec une aussi bonne expérience que F-Zero 99, expérience gratuite qui plus est, Nintendo tente d'assurer un avenir radieux à F-Zero en proposant ce petit jeu, puis probablement un remaster de F-Zero GX pour enfin revenir, plus beau et plus fort que jamais, avec un nouvel épisode sur la prochaine génération de consoles de salon.

D'ailleurs, Takaya Imamura, le concepteur graphique originel de la saga a salué le jeu en le qualifiant "d'audacieux et de respectueux" de la licence et il attend "avec impatience" le retour de la licence.

Donc, si vous voulez voir cela, foncez télécharger F-Zero 99 et jouez-y, c'est un excellent jeu !