F-Zero 99 annonce une mise à jour avec un tout nouveau mode de jeu

Dès demain, mercredi 29 novembre 2023 , F-Zero 99 sera mis gratuitement à jour et passera en version 1.1.0. Cette mise à jour viendra ajouter un tout nouveau mode de jeu à ce nouvel F-Zero, un mode classique qui se rapproche de l'expérience F-Zero original avec des courses plus courtes, avec 20 pilotes sur la piste, un seul boost par tour et un ratio d'écran plus fidèle au premier F-Zero sorti sur Supernes, il ne sera d'ailleurs pas question d'utiliser le super boost et d'attaquer les autres via l'attaque tornade.

Une loterie de position sera aussi ajoutée en jeu et viendra vous récompenser au hasard en expérience ou en ticket. L'expérience F-Zero 99 n'est en tout cas pas prête de prendre fin.