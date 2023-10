F-Zero 99 se met à jour et ajoute la coupe Roi et trois nouveaux circuits

Comme promis, F-Zero 99 vient de se mettre à jour et accueille désormais l'intégralité de ses courses. Via l'arrivée de la coupe Roi et de trois nouveaux circuits, le nouvel F-Zero vous propose désormais encore plus de courses pour encore plus de vitesse. D'autres mises à jour sont encore à prévoir pour le titre mais nous ne connaissons pas encore leurs contenus ni leurs dates de sorties.

N'oubliez pas que F-Zero 99 est actuellement disponible en exclusivité pour les abonnés du Nintendo Switch Online, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, vous pouvez consulter notre article sur F-Zero 99 : Entre licences en hiatus et Come-back légendaire pour en savoir plus.