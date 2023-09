F-Zero 99 présente sa mise à jour de fin septembre et ajoute la ligue Dame

Comme prévu, F-Zero 99 accueuillera sa première mise à jour dès demain, le vendredi 29 septembre . Cette mise à jour de contenu ajoutera la nouvelle ligue Dame ainsi que 5 nouveaux circuits dont Red Canyon I. La prochaine mise à jour du jeu se fera à la mi-octobre et ajoutera la ligue Roi. Pour rappel, F-Zero 99 est disponible gratuitement dès à présent sur l'eShop en exclusivité pour les abonnés du Nintendo Switch Online. Et si vous n'avez pas lu notre article sur F-Zero 99 : Entre licences en hiatus et Come-back légendaire​ c'est par ICI. Avez-vous réussi à finir premier dans F-Zero 99 ?

Péparez-vous à prendre part à des courses effrénées réunissant jusqu'à 99 pilotes sur le circuit... mais où aucune erreur n'est permise. F-ZERO 99 allie des circuits et des machines du jeu original sur Super NES avec des courses endiablées où vitesse et prise de risque sont les maîtres mots. Pour décrocher la victoire, tout repose sur votre jauge d'énergie. Celle-ci diminue lorsque vous percutez un autre véhicule ou une barrière, et vous pouvez en consumer une partie pour profiter d'un turbo temporaire. Si votre jauge d'énergie se vide complètement, c'est l'élimination. Il est possible de retrouver l'expérience F-ZERO classique avec la manette Super NES, disponible en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online. De plus, en accomplissant des objectifs, il sera possible de débloquer des options de personnalisation pour modifier l'apparence de votre machine. Préparez-vous à viser la première place dans F-ZERO 99, qui sera disponible dès aujourd'hui en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online.