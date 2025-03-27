Nintendo dévoile qui se cache derrière la tétine ensorcelée de son court métrage avec le bébé - Détails et images

Mise à jour

Notez que Nintendo a confirmer qu'il s'agissait des premiers court-métrages réalisé par NINTENDO PICTURES et qu'il y en aura d'autres... Pour le moment, le second court-métrage est uniquement disponible sur Nintendo Today!

Voici les tout premiers courts-métrages créés par Nintendo Pictures Co., Ltd. Nintendo Pictures continuera d'explorer de nouvelles possibilités créatives via la vidéo.

News originale

Hier, Nintendo a publié un petit court métrage sur Nintendo Today! et ses comptes YouTube du monde entier montrant un petit bébé aux prises avec une tétine ensorcelée...

Si certains croyaient voir les premières images de SUPER MARIO GALAXY, Le Film (attendu au cinéma le 3 avril 2026) , les quelques notes du thème de Pikmin avaient fini de convaincre les autres que le petits êtres créés par Shigeru Miyamoto devaient se cacher derrière cette affaire.

Et c'est le cas puisque Nintendo vient de publier sur Nintendo Today!, la même vidéo qu'hier, a un détail près : les Pikmin sont désormais visibles.

Alors, faut-il s'attendre à une annonce ou est-ce juste un moyen pour Nintendo de "faire sourire les gens", seul l'avenir nous le dira.

En attendant, retrouvez quelques captures d'écran du court métrage avec les Pikmin et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

