SUPER MARIO GALAXY, Le Film : première bande-annonce à voir et revoir

Ne manquez pas la première bande-annonce en première mondiale de SUPER MARIO GALAXY, Le Film que vous pourrez découvrir ici-même dès 15H (heure de Paris) dans un Nintendo Direct spécial.

On peut s'attendre à d'autres infos, notamment sur l'histoire du nouveau film mais aussi sur le casting voix (US, du moins) des nouveaux personnages (Harmonie ?). Par contre, le Nintendo Direct n'évoquera aucun nouveau jeu Mario.

Evidemment, on suivra cela de près et vous pouvez retrouver ICI notre petite news récap'.

Alors, votre body est-il ready ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

