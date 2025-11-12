Nintendo

SUPER MARIO GALAXY, Le Film : première bande-annonce à voir et revoir

Par rifraff - Il y a 44 minutes

Ne manquez pas la première bande-annonce en première mondiale de SUPER MARIO GALAXY, Le Film que vous pourrez découvrir ici-même dès 15H (heure de Paris) dans un Nintendo Direct spécial.

On peut s'attendre à d'autres infos, notamment sur l'histoire du nouveau film mais aussi sur le casting voix (US, du moins) des nouveaux personnages (Harmonie ?). Par contre, le Nintendo Direct n'évoquera aucun nouveau jeu Mario.

Evidemment, on suivra cela de près et vous pouvez retrouver ICI notre petite news récap'.

Alors, votre body est-il ready ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

Et toujours :

Nintendo Direct
Nintendo

  • 12 novembre 2025
  • 12 novembre 2025
  • 12 novembre 2025
SUPER MARIO GALAXY, Le Film
Nintendo

  • 03 avril 2026
  • 03 avril 2026
  • 03 avril 2026

Sur le même sujet

0
Image news
Chez Tamalou présente la Switch Letter de la semaine 44 - Quels r...
2
Image news
[Nintendo Direct 05-09] Retrouvez toutes les annonces
8
Image news
Les 15 jeux les plus attendus en fin d’année sur Nintendo Switch