La Nintendo Switch 2 et les consoles de la famille Nintendo Switch 1 reçoivent la mise à jour 21 0.0 - Tous les détails

La Nintendo SWITCH 2 ainsi que les consoles de la famille Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) ont reçu, cette nuit, la mise à jour 21.5.0 qui contrairement aux mises à jour précédentes ne se contente pas des sempiternelles "améliorations générales"...

Au programme quelques subtiles changements comme de nouvelles icônes pour distinguer les logiciels physiques des logiciels numériques et la possibilité de désactiver le téléchargement de logiciels et le transfert d'albums lors des transferts d'une Nintendo Switch vers une Nintendo Switch 2...

On note aussi que Nintendo demande une autorisation pour collecter des données qui offre en échange quelques "récompenses" :

Retrouvez ci-dessous, les notes de la mise à jour 21.0.0.

Version 21.0.0 (lancée le 10 novembre 2025) Des symboles ont été ajoutés au-dessus des icônes de logiciel affichées dans le menu HOME pour indiquer si le logiciel est une version physique ou une version numérique. La possibilité de télécharger des données pour une carte de jeu virtuelle, même si le paramètre Utiliser les licences en ligne est désactivé, a été ajoutée. Cette option est disponible dans les options de la carte de jeu virtuelle lorsqu’elles sont accédées via Cartes de jeu virtuelles depuis le menu HOME.

Les informations sur la copie des données de sauvegarde dans le nuage, qui apparaissent en démarrant certains logiciels, ont été mises à jour. L’option « Notifications point platine » a été renommée « Paramètres des notifications Nintendo Switch Online » dans le menu Notifications des paramètres de la console. La possibilité de désactiver les options suivantes lors d’un transfert système d’une console Nintendo Switch vers une console Nintendo Switch 2 en utilisant Transfert système vers une console Nintendo Switch 2 dans les Paramètres de la console a été ajoutée. Retélécharger un logiciel sur Nintendo Switch 2 Transférer les données de l’album

dans les a été ajoutée. La possibilité d’ajuster le volume depuis le menu Configuration rapide en mode VR a été ajoutée. Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

