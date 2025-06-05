Nintendo Switch 2 : les Joy-Con 2, la manette Switch Pro 2 et la caméra reçoivent aussi une mise à jour - Détails

Dans la foulée de la mise à jour 21.0.0 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) notez que les Joy-Con 2 mais aussi la manette Switch Pro 2 et même la caméra de la Nintendo SWITCH 2 reçoivent aussi une mise à jour séparée.

Pour les lancer, vous devez, une fois la mise à jour 21.0.0 effectuée vous rendre dans les paramètres de la console, onglet Manettes et accessoires.

Par contre, la station d'accueil n'a pas besoin d'être mise à jour. Si d'autres détails nous parviennent, nous ne manquerons pas de vous les communiquer.

