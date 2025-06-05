Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 : les Joy-Con 2, la manette Switch Pro 2 et la caméra reçoivent aussi une mise à jour - Détails

Par rifraff - Il y a 7 heures

Dans la foulée de la mise à jour 21.0.0 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) notez que les Joy-Con 2 mais aussi la manette Switch Pro 2 et même la caméra de la Nintendo SWITCH 2 reçoivent aussi une mise à jour séparée. 

Pour les lancer, vous devez, une fois la mise à jour 21.0.0 effectuée vous rendre dans les paramètres de la console, onglet Manettes et accessoires

Par contre, la station d'accueil n'a pas besoin d'être mise à jour. Si d'autres détails nous parviennent, nous ne manquerons pas de vous les communiquer. 

Lire aussi : Bilan Financier de Nintendo - Trimestre 2 - Année 2025-2026 - Ce qu'il faut retenir

Lire aussi :

Update

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue
Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025

Sur le même sujet

16
Image news
Nintendo SWITCH 2 : une première image dévoilée par erreur ?
45
Image news
Nintendo SWITCH 2 : moins puissante qu'une PS4 Pro ?
5
Image news
Metroid Prime 4: Beyond déjà disponible... Une affiche publicitai...