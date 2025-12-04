Nintendo Switch 2
Nintendo reconfirme son calendrier de sorties de jeu 2025-2026 sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2
Par rifraff - Il y a 2 heures
C'est l'heure du bilan ! Après avoir partagé quelques chiffres (dont ceux des ventes de Switch 2 dans le monde), Nintendo a reconfirmé son calendrier de dates de sortie des jeux annoncés précédemment sur ses consoles.
Retrouvez ce calendrier ci-dessous, et comme toujours, n'hésitez pas à exprimer vos préférences en commentaires. Geronimo !
Jeux Nintendo Switch 2
- Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - Le 6 novembre 2025
- Kirby Air Riders - Le 20 novembre 2025
- Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition - Le 4 décembre 2025
- Animal Crossing : New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - Le 15 janvier 2026
- Mario Tennis Fever - 12 février 2026
- Super Mario Bros. WONDER - Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel - Printemps 2026
- Yoshi and the Mysterious Book - Printemps 2026
- Pokémon Pokopia - 2026
- Fire Emblem : Fortune's Weave - 2026
- Splatoon Raiders - À confirmer
Jeux Nintendo Switch
- Metroid Prime 4: Beyond - Le 4 décembre 2025
- Tomodachi Life : Une vie de rêve - Printemps 2026
- Rhythm Paradise GROOVE ! - 2026
- Pokémon Champions - 2026
Voir aussi :
- Mario Kart WORLD et DK Bananza dévoilent leurs chiffres de ventes mondiales
- Nintendo Switch 1 : plus de 154 millions d'exemplaires dans le monde
- Nintendo Switch 2 : plus de 10 millions écoulés dans le monde
NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces
,
Et toujours :
Metroid Prime 4: Beyond
Nintendo
Retro Studios
Retro Studios
- 04 décembre 2025
- 04 décembre 2025
- 04 décembre 2025
Animal Crossing : New Horizons
Nintendo
- 20 mars 2020
- 20 mars 2020
- 20 mars 2020
Business
- Inconnue
- Inconnue
- Inconnue
Pokémon Champions
- 31 décembre 2025
- 31 décembre 2025
- 31 décembre 2025
Rhythm Paradise GROOVE !
- 2026
- 2026
- 2026
Tomodachi Life : Une vie de rêve
Nintendo
- 31 décembre 2026
- 31 décembre 2026
- 31 décembre 2026
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Nintendo
Koei Tecmo
Koei Tecmo
- 06 novembre 2025
- 06 novembre 2025
- 06 novembre 2025
Kirby Air Riders
Nintendo
Sora Ltd.
Sora Ltd.
- 20 novembre 2025
- 20 novembre 2025
- 20 novembre 2025
Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition
Nintendo
Retro Studios
Retro Studios
- 04 décembre 2025
- 04 décembre 2025
- 04 décembre 2025
Splatoon Raiders
- 2025
- 2025
- 2025
Mario Tennis Fever
- 12 février 2026
- 12 février 2026
- 12 février 2026
Super Mario Bros.WONDER + Rendez-vous au parc Bellabel
- 2026
- 2026
- 2026
Yoshi and the Mysterious Book
- 2026
- 2026
- 2026
Fire Emblem : Fortune's Weave
Intelligent Systems
- 2026
- 2026
- 2026
Pokémon Pokopia
- 31 décembre 2026
- 31 décembre 2026
- 31 décembre 2026