Nintendo Switch 2

Nintendo reconfirme son calendrier de sorties de jeu 2025-2026 sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2

Par rifraff - Il y a 2 heures

C'est l'heure du bilan ! Après avoir partagé quelques chiffres (dont ceux des ventes de Switch 2 dans le monde), Nintendo a reconfirmé son calendrier de dates de sortie des jeux annoncés précédemment sur ses consoles.

Retrouvez ce calendrier ci-dessous, et comme toujours, n'hésitez pas à exprimer vos préférences en commentaires. Geronimo !

Jeux Nintendo Switch 2

Jeux Nintendo Switch

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

Metroid Prime 4: Beyond
Nintendo
Retro Studios

  • 04 décembre 2025
Animal Crossing : New Horizons
Nintendo

  • 20 mars 2020
Business

  • Inconnue
Pokémon Champions

  • 31 décembre 2025
Rhythm Paradise GROOVE !

  • 2026
Tomodachi Life : Une vie de rêve
Nintendo

  • 31 décembre 2026
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Nintendo
Koei Tecmo

  • 06 novembre 2025
Kirby Air Riders
Nintendo
Sora Ltd.

  • 20 novembre 2025
Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition
Nintendo
Retro Studios

  • 04 décembre 2025
Splatoon Raiders

  • 2025
Mario Tennis Fever

  • 12 février 2026
Super Mario Bros.WONDER + Rendez-vous au parc Bellabel

  • 2026
Yoshi and the Mysterious Book

  • 2026
Fire Emblem : Fortune's Weave
Intelligent Systems

  • 2026
Pokémon Pokopia

  • 31 décembre 2026
